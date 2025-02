Siódmy i przedostatni już odcinek serialu "Cel numer jeden" zadebiutował dziś, 26 lutego, na Apple TV+, a za tydzień, w środę 5 marca, nastąpi wielki finał.

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez Steve'a Thompsona ("Sherlock", "Vienna Blood"), który pełni także funkcję producenta wykonawczego.

Reklama

Główne role grają Leo Woodall ("Bridget Jones: Szalejąc za facetem", "Biały Lotos", "Jeden dzień" – najlepiej oceniony przez widzów serial romantyczny 2024 roku) oraz Quintessa Swindell ("Black Adam", "Terapia").

W obsadzie znaleźli się także nominowany do Oscara i laureat nagrody BAFTA Stephen Rea ("Gra pozorów"), nominowany do nagrody BAFTA David Morrissey ("Sherwood", "The Walking Dead"), laureatka nagrody Emmy Martha Plimpton ("Reżim"), laureatka nagrody BAFTA Sidse Babett Knudsen ("Rząd"), nominowany do nagrody SAG Jason Flemyng ("Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"), nominowany do nagrody BAFTA Harry Lloyd ("Gra o tron"), Ali Suliman ("Jack Ryan"), Fra Fee ("Rebel Moon", "Hawkeye") oraz Joseph Mydell ("Odwieczna córka").

Za produkcję wykonawczą odpowiadają Ed Rubin dla New Regency, Beth Pattinson, Emma Broughton, Yariv Milchan, Arnon Milchan i Michael Schaefer. Marina Brackenbury pełni funkcję producentki wykonawczej dla Scott Free Productions wraz z Davidem W. Zuckerem i Ridleyem Scottem. Laura Hastings-Smith również jest producentką wykonawczą, a wszystkie osiem odcinków wyreżyserował uznany scenarzysta i reżyser Brady Hood ("Top Boy", "Wielkie nadzieje").

Reklama

O czym jest serial?

"Cel numer jeden" opowiada historię młodego geniusza, doktoranta matematyki, Edwarda Brooksa (Leo Woodall), który jest bliski przełomowego odkrycia. Jeśli uda mu się znaleźć wzór w liczbach pierwszych, zdobędzie dostęp do każdego komputera na świecie. Wkrótce Edward odkrywa, że niewidzialny wróg próbuje zniszczyć jego pomysł, zanim ten w ogóle ujrzy światło dzienne. To prowadzi go do spotkania z Taylah Sanders, agentką NSA (Quintessa Swindell), której zadaniem jest obserwowanie i raportowanie zachowań matematyków. Razem zaczynają odkrywać mroczną intrygę, w centrum której znajduje się Edward.