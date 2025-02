"Kolejna zwyczajna przysługa" pojawi się 1 maja 2025 roku na platformie Prime Video.

Zupełnie nowy poziom

Paul Feig po raz kolejny dostarczył idealne połączenie intrygi, błyskotliwego humoru i niespodziewanych zwrotów akcji w długo wyczekiwanym filmie: "Kolejna zwyczajna przysługa". Obsada, na czele z niezwykle utalentowanymi Blake Lively i Anną Kendrick, tchnęła życie w scenariusz, który wynosi tę kontynuację na nowy poziom– mówi Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za współpracę z Paulem, Blake, Anną oraz całą obsadą i zespołem filmowym. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością podzielenia się kolejnym rozdziałem tej historii z entuzjastyczną publicznością SXSW, a wkrótce także z widzami Prime Video na całym świecie – dodaje Salke.

Wyjątkowo pożądany sequel

Jestem bardzo podekscytowany powrotem na mój ulubiony festiwal na świecie, gdzie z sukcesem zaprezentowaliśmy "Druhny" i "Agentkę". Nie potrafię nawet wyrazić, jakim zaszczytem jest dla mnie fakt, że to właśnie nasz film otwiera tegoroczną edycję – mówi Paul Feig, reżyser i producent filmu, twórca wielu przebojowych komedii.

Do tej pory unikałem tworzenia sequeli moich filmów, ale ci bohaterowie byli po prostu zbyt zabawni, by do nich nie wrócić. Możliwość obejrzenia naszego filmu razem z Anną, Blake, Henrym, Andrew, Michele, Elizabeth, Alexem i mną samym, w towarzystwie wspaniałej publiczności SXSW, to jedno z marzeń, które będę mógł spełnić 7 marca. Teraz na szczycie mojej listy marzeń pozostaje już tylko granie na perkusji w zespole Dwighta Yoakama – dodaje Feig.

Kto stoi za kontynuacją?

Dwugodzinny film "Kolejna zwyczajna przysługa" wyreżyserował oczywiście Paul Feig, który wyprodukował komedię kryminalną wespół z Laurą Fischer. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Jennifer Booth, Jessica Sharzer i Marco Valerio Pugini.

Scenariusz napisały Jessica Sharzer i Laeta Kalogridis na podstawie postaci stworzonych przez Darcey Bell.

W rolach głównych występują Anna Kendrick i Blake Lively, a towarzyszą im Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Henry Golding i Allison Janney.

O czym opowiada kontynuacja?

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) i Emily Nelson (Blake Lively) ponownie spotykają się na malowniczej wyspie Capri we Włoszech, gdzie Emily planuje wystawny ślub z bogatym włoskim biznesmenem. Wśród eleganckich gości na ceremonii nie zabraknie także intrygi i niespodziewanych zwrotów akcji – bardziej zawiłych niż droga z Marina Grande do głównego placu w mieście Capri.

Wielki sukces pierwszego filmu

W pierwszej części komedii kryminalnej poznaliśmy Stephanie – uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily zaś to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się, jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce...

"Zwyczajna przysługa" weszła na ekrany kin na całym świecie, w tym w Polsce, w 2018 roku. Globalne wpływy wyniosły 97,6 miliona dolarów, co jak na komedię z 20-milionowym budżetem przerosły oczekiwania twórców. Losy sequela jednak długo były niepewne – i wreszcie po siedmiu latach fani się doczekali.