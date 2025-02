Dla kinomanów to prawdziwie sensacyjna wiadomość. Kultowa francuska komedia romantyczna "Amelia" powraca na polskie ekrany po 24 latach od premiery. To kolejna inicjatywa firmy Reset, która odpowiada za redystrybucję m.in. takich arcydzieł, jak francuskie "Nienawiść" oraz "Piękna złośnica", czy amerykańskie "Czas apokalipsy" i "Rozmowa". Kiedy "Amelia" ponownie zawita do polskich kin?