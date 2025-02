W każdy czwartek przez cały luty, od godziny 20:00, widzowie będą mieli okazję zobaczyć wybitne polskie filmy z udziałem cenionych aktorów: Janusza Gajosa, Macieja Stuhra, Zbigniewa Zamachowskiego i Dawida Ogrodnika. Na pierwszy ogień idzie właśni Gajos.

Wybitny artysta

Janusz Gajos to artysta, dla którego kino i teatr stały się przestrzenią wyjątkowej ekspresji i odwagi twórczej. W każdej roli tworzy światy pełne intensywnych emocji, złożonych sprzeczności i głębokiej prawdy, które na długo pozostają w pamięci widzów. Wielokrotnie nagradzany, w tym sześciokrotny laureat "Orła", jest nie tylko wybitnym aktorem, ale również profesorem sztuk teatralnych, cenionym pedagogiem i wnikliwym obserwatorem życia, który swoje spostrzeżenia utrwala także w obiektywie aparatu fotograficznego.

Różnorodne filmy

Wieczór z Januszem Gajosem w Kino Polska otworzy "Kler", jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat, w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Ten wstrząsający obraz odsłania kulisy życia duchownych, podejmując temat ich słabości i nadużyć. Janusz Gajos jako arcybiskup Mordowicz mistrzowsko balansuje na granicy charyzmy i bezwzględności, czyniąc swoją postać wyjątkowo niejednoznaczną.

Następnie stacja wyemituje "Milionera", komedię z 1977 roku, w której Gajos gra Józefa Mikulę, prostego człowieka, którego życie wywraca do góry nogami wygrana na loterii. Film, choć pełen humoru, przynosi również refleksję na temat tego, jak przypadek może zmienić życie.

Na zakończenie wieczoru zobaczymy thriller "Konwój". W tym pełnym napięcia filmie Gajos wciela się w emerytowanego strażnika więziennego, który, został zmuszony do powrotu do pracy i zostaje wciągnięty w niebezpieczną intrygę podczas transportu więźnia. To kino, które trzyma w napięciu do ostatnich minut.

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

"Kler" – 6.02, o godz. 20:00

"Milioner" – 6.02, o godz. 22:45

"Konwój" – 6.02, o godz. 00:50