Serial "Zełensky Story" będzie można oglądać od środy 26 lutego o godz. 22:00 w BBC Brit.

O czym jest serial?

"Zełensky Story" to serial dokumentalny zrealizowany przez specjalizującego się w biografiach Michaela Waldmana ("The Mysterious Mr. Lagerfeld"), który współreżyserował produkcję wraz z innym uznanym dokumentalistą, Louisem Lee Rayem ("The Trump Show").

Reklama

Na trzy godzinne odcinki powstałe w wyniku kilku podróży filmowców do Ukrainy składają się rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, jego żoną Ołeną, przyjaciółmi oraz najbliższymi współpracownikami.

Wywiady wzbogacono materiałami dokumentującymi aktorską karierę Wołodymyra Zełenskiego oraz aktualnymi – z czasów w roli męża stanu, dyplomaty oraz przywódcy narodu w trakcie wojny z Rosją wywołanej przez Władimira Putina.

Entuzjastyczne recenzje

Reklama

Serial zbiera doskonałe recenzje za granicą. "Możesz poczuć człowieczeństwo emanujące od prezydenta Ukrainy" - pisze o "Zełensky Story" krytyczka brytyjskiego "Guardiana" Lucy Mangan, przyznając produkcji 4 gwiazdki na 5 możliwych.

Na portalu filmowym IMDb dokument ma równie wysoką notę 8.1/10.