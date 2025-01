Serial "Czarne stokrotki" zadebiutował 3 stycznia w serwisie streamingowym CANAL+ online i na antenie telewizji CANAL+. Dostępne jest już pięć odcinków serialu.

Czym są skrzypłocze?

W piątym odcinku "Czarnych stokrotek" główna bohaterka trafia do tajnego laboratorium doktora Lubińskiego, który prowadzi w nim badania nad błękitną krwią fascynujących skrzypłoczy. Twórcy serialu bynajmniej nie zmyślili tych stworzeń na potrzeby produkcji.Te inaczej nazywane m.in. mieczogonami mięsożerne stawonogi żyją na naszej planecie w niemal niezmienionej formie od ponad 400 mln lat. Ba, żyły na ziemi na 200 mln lat przed dinozaurami. Co więcej, ich skamienieliny sprzed 148 mln lat znaleziono także na terenie Polski. Konkretnie w kamieniołomie Owadów Brzezinki w województwie łódzkim, co jest znaleziskiem o tyle cennym, że ich pancerze zachowują się bardzo rzadko.

Ich krew jest dla ludzi niezwykle cenna. Faktycznie ma niebieski kolor (ale dopiero po kontakcie z tlenem, w organizmie przybiera barwy od szarobiałej do jasnożółtej) i fascynujące właściwości, dzięki której wykorzystywana jest w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, a nawet kosmicznym. Krew skrzypłoczy jest jałowa i pozostaje taka nawet po rozcieńczeniu destylowaną wodą. Tak konkretnie to użytkowana jest hemolimfa i za pomocą opracowanych na jej bazie testów m.in. wykrywa się groźne bakterie - po zetknięciu z endotoksynami krew skrzypłoczy krzepnie. Dlatego też używa się jej do testowania leków i szczepionek, a także sprzętów medycznych takich jak rozruszniki serca czy endoprotezy. Podobnie dzieje się w przypadku sprzętu, który ma być wykorzystywany podczas kosmicznych misji.

Skrzypłocze najbardziej lubią płytką wodę, piaszczyste oraz błotniste dna, w których się zakopują. Często też pływają do góry brzuchem. Współcześnie mogą mieć nawet 60 cm długości i ważyć do 4,5 kg, a samice są zazwyczaj większe od samców. Ich pancerze są chitynowe i dwudzielne, a do tego podzielone na różne segmenty. Tylną część wieńczy długi kolec ogonowy nazywany telsonem. Ten umożliwia im poruszanie się po lądzie i przewrót z grzbietu na brzuch (do plażowiczów apeluje się o pomoc w tym zakresie, ta pozycja może być śmiertelnie niebezpieczna dla skrzypłocza). Poza tym wyposażone są w kilka par odnóży, a jeśli stracą jakąś kończynę, ta może im odrosnąć.

Co ciekawe, skrzypłocze mają po dziewięcioro oczu na obu stronach głowotułowia, z czego część z nich jest wielosoczewkowa - w jednym oku mogą mieć nawet tysiąc soczewek. Kolejnych pięcioro oczu ulokowanych jest na środku tułowia, a niedaleko otworu gębowego można znaleźć jeszcze dwa. Mało tego, te staroraki fotoreceptory mają nawet na telsonie, dzięki czemu bardzo dobrze widzą nawet pod wodą. Są mięsożerne, a ich głównym pokarmem są nagie mięczaki i pierścienice.

Ich populacja jest stosunkowo mała - skrzypłocze występują głównie na wybrzeżach Ameryki Północnej i Środkowej w wodach Atlantyku, a także w Pacyfiku przy jego azjatyckich brzegach. Naukowcy oceniają na podstawie danych z wykopalisk, że dawniej skrzypłocze żyły także w słodkich wodach. Skrzypłocze znajdują się obecnie na liście gatunków o wysokim ryzyku wymarcia, a kiedy w czasie pandemii koronawirusa zaczęto odławiać je niemal masowo w celu pobrania krwi do testowania szczepionek, ekolodzy zaczęli grzmieć na alarm.

Teoretycznie skrzypłocze traktowane są jak honorowi krwiodawcy - krew pobiera się u nich tak, by przeżyły procedurę. Jak się szacuje, śmiertelność po zabiegu jednak wynosi od 10 do 30 procent. Choć w ciągu tygodnia uzupełniają objętość upuszczonej hemolimfy, wypuszczone po pobraniu krwi osobniki pozostają jednak letargiczne i spada prawdopodobieństwo, że będą się rozmnażać.

Kiedy ekolodzy utrzymują, że procedury pobrania krwi nie przeżywa większość odłowionych osobników, przedstawiciele branży farmaceutycznej argumentują, że używają bezpiecznej metody, która zapewnia szansę na przeżycie w wysokości 90 proc. Tak czy siak, ryzyko, że skrzypłocze wyginą przez działalność człowieka. jest bardzo wysokie i jak najbardziej realne.

Czym był projekt Riese?

W czwartym odcinku pojawił się z kolei tajemniczy projekt Riese. Czym był?

Otóż kiedy w roku 1943 nasiliły się alianckie naloty bombowe, naziści postanowili przenieść znaczą część swojej strategicznej produkcji zbrojeniowej w miejsce, które uznali za stosunkowo bezpieczne. Wybór padł na Sudety, Góry Sowie i zamek Książ, który miał rzekomo zostać nową kwaterą główną Adolfa Hitlera. Projekt przewidywał szereg prac adaptacyjnych na zamku i w okolicznych sztolniach, a także wydrążenie nowych, potężnych bunkrów oraz sal, które łączyć miałyby już istniejące korytarze, a także sieć nowych podziemnych połączeń. Specjaliści do dziś zastanawiają się, czy to właśnie w Sudety miała zostać przeniesiona produkcja tajnych rakiet V1 i V2 - za tą koncepcją przemawia fakt, że w tym rejonie występują rudy uranu, które to złoża wyeksploatował po wojnie Związek Radziecki. Być może w wydrążonych w stokach górskich przetrzymywane miałyby być zrabowane w czasie wojny skarby i inne dobra, mowa była też o nowych schronach przeciwlotniczych dla blisko 40 tys. osób.

Cały kompleks miał się składać z mniejszych, najczęściej podziemnych lokalizacji, które rozciągały się na terenie kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych na stokach gór Włodarz, Jedlińska Kopa i Dział Jawornicki, a także na wzgórzu pomiędzy Walimiem, Rzeczką, Moszną, Osówką, Soboniem i Gontową. Powstawały nowe sztolnie i wzmacniane żelbetowymi obudowami komory, a do tego zakładano reorganizację siatki lokalnych dróg i połączeń kolejowych. Poprowadzono także wodociągi, kanalizację, sieci energetyczną i telefoniczną. Był to największy i najbardziej kosztowny (mowa nawet o 150 mln reichsmarek) górniczo-budowalny projekt nazistowskich władz, które do budowy wykorzystywały pracę kilkunastu tysięcy jeńców wojennych oraz więźniów przetrzymywanych w obozach pracy.

Założenia projektu Riese (inaczej: Olbrzym) kilkukrotnie się zmieniały, a tylko w 1944 roku przeznaczono na niego 28 tysięcy ton stan stali i cementu - tyle, ile rocznie cały kraj dostawał ogólnie na budowę schronów przeciwlotniczych dla cywilów. Nie udało się dokończyć budowy przed zakończeniem II wojny światowej, a zanim na miejscu pojawiła się Armia Czerwona, wiele z podziemnych tuneli i konstrukcji zostało wysadzonych. Na podstawie zachowanych do tej pory dokumentów o tym, ile i jakich materiałów użyto podczas budowy, szacuje się, że nie udało się jeszcze znaleźć około połowy podziemnych korytarzy, które na potrzeby kompleksu powstały. Ciągle też nie wiemy, jakie jeszcze sekrety z tym kompleksem się łączą, a bohaterowie "Czarnych stokrotek" wiele z tajemnic odkryć będą musieli na własną rękę.

Romowie w Wałbrzychu

Tak jak Wałbrzych i jego wyjątkowe cechy wpływają decydująco na akcję "Czarnych stokrotek", tak lokalna społeczność romska z całą swoją unikalną kulturą współkształtuje niepowtarzalną atmosferę miasta. To właśnie w tym mieście powstało pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Romów, to tam od kilku lat organizowany jest Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej "ROMANO DZIPEN". Nie powinno więc dziwić, że w serialu CANAL+ Romowie odgrywają ważną rolę i nadają mu wyrazistego charakteru. W warstwie fabularnej częściowo dlatego, że blisko związany z granym przez Dawida Ogrodnika Rafałem Luka (Piotr Żurawski) pochodzi z romskiej rodziny i staje się przez to często przewijającą się figurą w czasie toczącego się wokół zniknięcia dzieci śledztwa. Jego serialowy klan pozwolił filmowcom wiarygodnie skumulować wszelkie wyzwania stojące przed przedstawicielami społeczności romskiej w Polsce i rozbudować zarazem misterium serialu. Jak? Rodzina Luki tworzy popularny i doceniany poza granicami Polski zespół muzyczny, dumę miasta, o czym w zasadzie słyszymy już na początku pierwszego odcinka "Czarnych stokrotek". Ich wątek przyniesie nie tylko ważne wskazówki potrzebne przy rozwikłaniu nurtujących głównych bohaterów zagadek. Dla wielu widzów będzie biletem do nieznanego szerzej świata Romy Polskiej.

Dzięki serialowi usłyszymy zarówno romską muzykę, jak i język romski, w którym m.in. dialogi prowadzą m.in. Mirosław Zbrojewicz i Piotr Żurawski. Dzięki ich scenom zyskamy pojęcie, jak funkcjonują romskie rodziny, jak mniej więcej działa niepisany kodeks postępowania w tradycyjnej społeczności romskiej, jak kultywuje ona swoją tożsamość i z jakimi trudnościami w codziennym życiu się zmaga.

Z twórcami "Czarnych stokrotek" współpracował blisko w tym zakresie specjalista od kultury romskiej, Andrzej Grzymała-Kozłowski, który podobnie jak w przypadku filmu "Papusza" czuwał nad tym, by serial pokazywał możliwie najbliższe prawdzie obrazy z życia tej społeczności. To, co się przytrafia Luce, jednocześnie naturalnie splata się z głównym wątkiem, dostarcza wskazówek pozwalających zbliżyć się do prawdy o tym, co spotkało Adę i dzieci, ale także trafnie pokazuje funkcjonujące od lat społeczne mechanizmy. Choć "Czarne stokrotki" to mystery thriller, to taki, który sięga po uniwersalną prawdę o nas samych. Uprzedzenia i stereotypy biorą górę, oskarżenia padają więc wobec żyjących w swoich miejskich, nieco odizolowanych od reszty miasta enklawach Romów. To na rękę tym, którzy mają coś do ukrycia. Tym samym "Czarne stokrotki" pokazują, że prawda leży pod powierzchnią.

Czym jest Lisia Sztolnia?

Akcja serialu nie bez powodu została osadzona w Wałbrzychu. To przez lata związane z górnictwem miasto ma wyjątkową historię i unikalną infrastrukturę, które mocno determinują poczynania bohaterów najnowszej produkcji CANAL+. Leżące niedaleko Wałbrzycha liczne sztolnie i szyby są nie tylko pozostałościami po niegdyś prężnie działającym przemyśle. Po pierwsze, kryją ciągle wiele skarbów i nierzadko tajemnic, które kuszą żądnych pieniędzy lub przygody. Po drugie, mogą być bardzo niebezpieczne dla tych, którzy się tam zapuszczą bez przygotowania, bo kiedy przyjdzie co do czego, zginąć tam mogą nawet najlepsi fachowcy. Mimo całego niebezpieczeństwa niektóre z wałbrzyskich sztolni to w istocie unikalne zabytki na skalę europejską, jeśli nie światową. Takim miejscem jest niewątpliwie leżąca niemal w centrum miasta Lisia Sztolnia, dla akcji serialu istotna chociażby dlatego, że o jej renowacji już na samym początku mówi lokalna filantropka, Marta Czarnecka.

Jeszcze w 1961 roku sztolnia ta została wpisana do rejestru zabytków jako jedyna spławna sztolnia w Europie. Uruchomiona została w 1794 roku i była wówczas jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu. Z powodu swojej unikalności, miejsce szybko stało się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy leczących się w pobliskich uzdrowiskach. Lisią Sztolnię niedługo po jej otwarciu zwiedzali m.in. król Wilhelm III z żoną Luizą czy przyszły prezydent USA John Quincy Adams. Dla gości specjalnych powstała nawet wykuta w węglu dekoracyjna "komnata Schuckmanna", często nazywana komorą królewską. Księżna Izabela Czartoryska była tym miejscem zachwycona i z wielkim entuzjazmem opisała je w swoich pamiętnikach:

Weszliśmy do barki – było nas razem dwanaście osób. Płynęliśmy strumieniem czy podziemnym kanałem o powierzchni pół mili niemieckiej. Wszystko było rzęsiście oświetlone, poprzedzała nas piękna muzyka na innej barce. Po przybyciu do kopalni, gdzie było dość obszerne wgłębienie, znaleźliśmy bardzo piękny salon. Wszystko było umajone zielenią i rzęsiście iluminowane. W głębi transparent przywitał nas słowami, którymi górnicy pozdrawiają zawsze tych, których ujrzą lub spotkają. Są to dwa słowa: "Szczęść Boże", co jest równoznaczne z życzeniem: "wróć stąd szczęśliwie i bezpiecznie". Wyrazy te jarzyły się w głębi ślicznego salonu, pośrodku którego stał wytwornie nakryty stół z lodami, ciastkami, winem, herbatą i owocami. (…) Byliśmy 200 sążni pod ziemią, rzęsiście oświetleni, otoczeni kwiatami i wróciliśmy wesoło przy dźwiękach obojów i klarnetów wyraziwszy wdzięczność aranżerom tej pięknej wystawy - cytował Andrzej Zieliński w książce "Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku".

Pomimo licznych źródeł historycznych potwierdzających istnienie komnaty i przeprowadzonych na początku XXI wieku prac renowacyjnych, nie udało się jej do dziś odnaleźć. Próby dostosowania miejsca na cele turystyczne spełzły na niczym, sztolnia ciągle pozostaje zamknięta przez zbyt wysoki poziom wód gruntowych. A jej zwiedzanie naprawdę kusi – nie tylko złomiarzy łaszących się na stare trakcje. Co ważne, Lisia Sztolnia połączona jest z innymi wałbrzyskimi sztolniami, niektórzy też wierzą, że jest częścią sieci korytarzy łączących podziemny szpital, ukryte fabryki, a nawet centrum łączności nazistów. Tajemnicza przeszłość, ukryte przejścia i sekretne komnaty: takie rzeczy mają dla fabuły serialu niebagatelne znaczenie. Lena musi się mocno wgryźć w lokalną historię, by zrozumieć, jak wpływa na zniknięcie jej córki.

Biedaszyby

"Czarne stokrotki" pokazują też niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z biedaszybami, którymi poruszają się nastoletni koledzy Ady. Te powstawały licznie już na początku XX wieku w latach 30., ale znacząco ich przybyło po tym jak w latach 90. wieku zamknięto w Wałbrzychu wszystkie kopalnie. Z powodu biedy i kryzysu ekonomicznego często spotykanym zjawiskiem było nielegalne wydobywanie węgla właśnie z kopanych na dziko tzw. biedaszybów. Zajmowali się tym często niewykwalifikowani i bezrobotni, którzy zdobywali surowiec na własne potrzeby lub odsprzedawali go na małą skalę w niższych cenach. Prowizoryczne szyby są bardzo niebezpieczne: grożą zawaleniem lub zalaniem, często dochodzi w nich do wypadków niejednokrotnie śmiertelnych. Niemniej to nie wystarczy, żeby odstraszyć ludzi. W związku z gwałtownym wzrostem cen węgla w ostatnich latach, w samym Wałbrzychu nowych nielegalnych wyrobisk pojawiło się kilkanaście i to często na terenach prywatnych, co skutecznie uniemożliwia władzom walkę z niebezpiecznym procederem. Ten problem widzimy w pełnej złożoności w serialu. Bo nie ma takiej mapy, która by pokazała wszystkie wykopy, pozwoliła zobaczyć, jak połączone są różne korytarze i pomogła znaleźć wyjście, kiedy coś pójdzie nie tak. Skuszeni pieniędzmi ludzie wchodzą pod ziemię, by często już stamtąd nie wyjść. Serial te motywy sprawnie rozgrywa i to na kilka różnych sposobów: niektóre z postaci eksplorują podziemne korytarze dla pieniędzy, inne w poszukiwaniu rozwiązania zagadek sprzed wielu lat, a jeszcze inne, by uratować zaginionych – każdy ma inne motywacje, ale wszyscy mierzą się z podobnymi zagrożeniami.

Kto stoi za serialem?

Serial "Czarne stokrotki" wyreżyserował Mariusz Palej ("Za niebieskimi drzwiami"). Pomysłodawczyniami koncepcji są nominowana za powieść "Heksy" do nagrody Nike Agnieszka Szpila i Dominika Prejdová. Nad scenariuszem pracowali z nimi także Katarzyna Tybinka ("Wataha") i Marcin Ciastoń ("Wyrwa", "Hiacynt").

Kierownikiem literackim projektu jest Michał Oleszczyk ("Wszystkie nasze strachy"), zaś za zdjęcia odpowiada Wojciech Węgrzyn ("Proceder", "Detektyw Bruno"). Kostiumy przygotowała Hanka Podraza ("The Office PL", "Prime Time"), charakteryzację - Anna Nobel ("Ułaskawienie", "Papusza"). Nad efektami specjalnymi czuwał Kamil Polak ("Chłopi", "Świteź"), a muzykę do produkcji napisał Wojtek Grabek.

Kierowniczką produkcji jest Anna Majek, producentkami ze strony CANAL+ są Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak, a z Balapolis - Magdalena Kamińska i Agata Szymańska.

W rolach głównych występują Karolina Kominek ("Szadź"), Dawid Ogrodnik ("Cicha noc"), Edyta Olszówka ("Plan B"), Alicja Wieniawa-Narkiewicz ("Apokawixa"), Tomasz Schuchardt ("Morderczynie"), Dobromir Dymecki ("1670"), Olaf Lubaszenko ("Napad"), Piotr Żurawski ("Król"), Mirosław Zbrojewicz ("Minuta ciszy"), Robert Gonera ("Powrót") i Paulina Gałązka ("Emigracja XD").

O czym jest serial?

Uprowadzone dzieci, opuszczone szyby kopalniane Dolnego Śląska, tajemnicze stowarzyszenie z sekretami sięgającymi kilka pokoleń wstecz oraz nadnaturalne wizje – w jaki sposób to wszystko się ze sobą łączy?

W serialu grupa pięciorga maluchów zostaje uprowadzona z przedszkola. W tym czasie geolożka Lena (Karolina Kominek) wraz z ekipą współpracowników szykuje się do wyprawy naukowej na Antarktydę. Kiedy okazuje się, że podejrzaną o porwanie jest Ada (Alicja Wieniawa-Narkiewicz) – nastoletnia córka Leny, matka odkłada plany zawodowe i wraca do rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć córkę, z którą utraciła kontakt wiele lat temu.

Czym jest mystery thriller?

Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć oryginalny serial, który trzyma w napięciu, wciąga widzów w próbę rozwiązania wielopoziomowej zagadki, ale też śmieszy i wzrusza w nieoczekiwanych momentach. Jednak pod tym wszystkim kryje się przejmująca ludzka historia, która domaga się opowiedzenia- zauważają scenarzystki.

Zachwycił mnie ten projekt, bo idealnie uderza w moje zainteresowania. Thriller mystery jest hybrydą międzygatunkową, bo trochę tu horroru, ciut science fiction czy nawet fantasy. A z drugiej strony jest też mocno zakorzeniony w rzeczywistości i dużo tu klasycznego kryminału i thrillera - mówi reżyser Mariusz Palej.

Ten scenariusz różni się od innych scenariuszy, które przeczytałem w życiu. A przeczytałem ich sporo - dodaje Olaf Lubaszenko, wcielający się w rolę Doktora Lubińskiego.

Niewiele było do tej pory u nas polskich produkcji, których akcja częściowo dzieje się w świecie równoległym, będącym pewną tajemnicą. Dlatego byłam bardzo mocno zaintrygowana tym projektem- wyznaje grająca główną rolę Karolina Kominek.

Prestiżowy magazyn "Variety" umieścił "Czarne stokrotki" na liście najciekawiej zapowiadających się zagranicznych produkcji 2025 roku. "To unikatowy mystery thriller" - zapewnia CANAL+.

Jak powstawał serial?

"Wow". "Niesamowite". "To historia, jakiej jeszcze nie było". Tak większość aktorów i twórców zaangażowanych w produkcję serialu miało reagować po przeczytaniu scenariusza "Czarnych stokrotek". Budził w nich ponoć zachwyt i zaciekawienie. "Wcześniej niespotykany w Polsce mariaż gatunków: thrillera i kina mystery był przez nich postrzegany nie tylko jako coś, czego jeszcze w swojej karierze nie doświadczyli, ale też jako dający możliwość wykorzystania szerokiego wachlarza środków wyrazu" - informuje CANAL+.

Przez plan przewinęło się 250 osób: aktorów i epizodystów. To był ogromny projekt logistyczno-organizacyjny, a ekipa przejechała całą Polskę.

Robiliśmy zdjęcia nad morzem, na Dolnym Śląsku, w kopalniach, na wydmach, zdjęcia podwodne, efektowe, kaskaderskie, pościgi samochodowe etc. - mówią producentki Magdalena Kamińska i Agata Szymańska.

Warunki były wyzwaniem dla całej ekipy. "Zwłaszcza zdjęcia w zalanych tunelach Dolnego Śląska stawiały zaporowe niemal wymagania. To były miejsca, do których po prostu trudno się dostać, a co dopiero z całym realizacyjnych ekwipunkiem, z którym na dodatek trzeba stać w wodzie po pas przez kilka godzin. W wodzie, która ma kilka stopni. Zdjęcia podwodne natomiast wymagały od aktorów przebywania pod powierzchnią przed dość długi czas, zanim nie został osiągnięty pożądany efekt" - czytamy w informacji prasowej.

"Jednym z bohaterów serialu jest Wałbrzych i Dolny Śląsk. To piękne lokacje, z Zamkiem Książ na czele, wspomniane wyżej mroczne, intrygujące podziemne tunele zamkniętych dawno kopalń, zapora jeziora bystrzyckiego, całe pogranicze obciążone swoją historią, antagonizmami i etniczną różnorodnością. Zdjęcia realizowane były też w Czechach, bo mocno zarysowani charakterologicznie bohaterowie są też różnej narodowości" - komunikuje CANAL+.

Zaglądamy do społeczności romskiej, ale też do czeskiej, niemieckiej, do wszystkich kultur, które mieszają się tutaj, na Dolnym Śląsku- mówi Piotr Żurawski, serialowy Luka.

Entuzjastyczne recenzje

Pierwsze polskie recenzje są wręcz entuzjastyczne.

"Serial zapowiadany jest jako produkcja, której w Polsce jeszcze nie było. I faktycznie tak jest. Jest mrok, tajemnica, niejednoznaczni bohaterowie i zaskakujące wątki, których rodzimi twórcy do tej pory nie podejmowali, a intensywność fabuły sprawia, że kolejne odcinki ogląda się z niekłamaną przyjemnością i zaciekawieniem, jaki będzie finał. Wisienką na torcie jest natomiast plejada gwiazd w obsadzie, która daje pokaz aktorstwa najwyższej próby (brawo Karolina Kominek i Dawid Ogrodnik!). Seans obowiązkowy dla fanów trzymających w napięciu kryminałów i nieoczywistych historii z dreszczykiem, które pozostawiają po sobie emocjonalny ślad" - pisze Marta Waszkiewicz z portalu Zwierciadło.pl.

To serial, jakiego się naprawdę nie spodziewałam, kiedy zaczynałam go oglądać. Zaczyna się jak w rasowym kryminale i kiedy człowiek wciągnie się tak, że trudno mu się oderwać, zaczynają się dziać rzeczy niespodziewane. Sprytnie poprowadzona opowieść intrygująco i co najważniejsze, przekonująco łączy różne tropy gatunkowe, co daje nam coś na polskim rynku filmowym wcześniej niespotykanego. Fantastycznie pomysłowa narracja jest pełna wątków smakowitych tak, że od razu poczułam przymus, by jak najszybciej doczytać wszystko, co mogę o tajemniczych skrzypłoczach i innych istotnych dla fabuły elementach. Do tego dochodzi oczywiście kwestia świetnie dobranej obsady, która doskonale się ze swoich zadań wywiązuje. Bardzo spodobało mi się, że w głównej roli widzimy "mniej opatrzoną" aktorkę, co wnosi to przyjemną świeżość i oddech na ekranie, niezwykle ucieszył mnie też wątek czeski. Nawet nie wiedziałam, że takiego serialu potrzebuję. Duża polecajka dla wszystkich, nie tylko wielbicieli kina gatunkowego - zauważa z kolei Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl.

Tajemnica, magia, macierzyństwo i Dolny Śląsk - to esencja "Czarnych stokrotek". Z jednej strony kryminał fantasy, z drugiej rodzinny dramat. Twórcy zdają się pytać o granice przyzwoitości. Nie brakuje niejednoznacznych bohaterów skonstruowanych na przekór schematom. Całość dopełnia wątek mniejszości romskiej i zapomniane miasto ukryte w podziemiach, w którym przeszłość miesza się z teraźniejszością - dodaje Katarzyna Oklińska z Radia Nowy Świat.

"To serial, jakiego w Polsce jeszcze nie było - pełen tajemnicy i niepokoju, który dosłownie wnika pod skórę. Polacy udowadniają, że potrafią tworzyć światowej klasy mystery thriller. Napięcie i mroczna aura utrzymują się do ostatniej sceny, gwarantując widzom gęsią skórkę" - podsumowuje Martyna Janasik z Film.org.pl.

Co się wydarzyło w 1. odcinku?

Lena (Karolina Kominek) ma wyruszyć na wyprawę naukową na Antarktydę, gdy odbiera telefon od wałbrzyskiej policji. Zaginęła jej córka Ada (Alicja Wieniawa-Narkiewicz), a razem z nią grupa przedszkolaków. Choć nie widziały się od siedmiu lat, Lena natychmiast wraca do miasta. Policyjną akcją kieruje jej kumpel ze szkoły Rafał (Dawid Ogrodnik). Dzieci trzeba szybko znaleźć, bo zniknęły w okolicy, w której znajdują się bagna, zalane sztolnie i niebezpieczne szyby. Potencjalnych tropów coraz więcej. Wtrąca się Marta Czarnecka (Edyta Olszówka), prezeska lokalnego SPA, a także filantropka kierująca fundacją Black Daisy. Rafał jej nie ufa, a ona też nie jest zadowolona z tego, jak on prowadzi śledztwo. Lena szuka córki, a tropy prowadzą w podziemia…

Co się wydarzyło w 2. odcinku?

Dzieci mimo szeroko zakrojonej akcji nie udaje się odnaleźć przez kolejny dzień. Lena próbuje dowiedzieć się czegoś na własną rękę i tak trafia do dziwnego baru. Tam ma kolejny epizod niejasnych wizji, podczas których zauważa tajemniczy symbol. Rano odkrywa, że w miejscu, w którym była, nie ma żadnego lokalu. Chce rozszyfrować pochodzenie znaku. Sprawdza, czym interesowała się Ada i z kim się spotykała. Tak trafia na trop jej dwóch kolegów, którzy potajemnie przeszukują wałbrzyskie podziemia. W międzyczasie Czarnecka zleca, by wysadzić tunel niedaleko podziemnego laboratorium pracującego w jej SPA doktora Lubińskiego (Olaf Lubaszenko). Dlaczego chce odciąć drogę pod powierzchnię?

Co się wydarzyło w 3. odcinku?

Lena odkrywa, że jej córka miała wiele tajemnic. Nie tylko na własną rękę eksplorowała zapomniane szyby i zamknięte sztolnie, ale dostawała też całkiem pokaźne przelewy w euro od pewnego Niemca. Za co dorosły mężczyzna płacił polskiej nastolatce? To niepokoi matkę, choć podczas przesłuchania okazuje się, że Ada szukała w podziemiach poniemieckich skarbów. Co ma z tym wspólnego dziwny komiks, który trzymała u dziadka? Lena ma kolejne oniryczne wizje, w których teraz pojawia się tajemnicza kobieta. Czy to właśnie ona będzie kluczem do rozwiązania zagadki stojącej za zniknięciem Ady i dzieci? Co łączy ją i Lenę? Dokąd zaprowadzi korytarz oznaczony znakiem z wizji Leny?

Dzieci nie ma już trzeci dzień, maleją szanse, że odnajdą się żywe. Policja intensywnie ich poszukuje, ale znika jeszcze jedna dziewczynka. To przelewa czarę goryczy, część rozżalonych miejscowych szuka winnych tragedii i oskarża o porwania społeczność lokalnych Romów. W efekcie dochodzi do tragicznego w skutkach spięcia, w trakcie którego jeden z policjantów razi taserem ojca będącego w zażyłych stosunkach z Rafałem Luki (Mirosław Zbrojewicz). Tymczasem wysłani w podziemia ludzie Czarneckiej wysadzają wskazany przez szefową korytarz — to bezpośrednio zagraża życiu Ady i towarzyszących jej dzieci... Czy uda się ich wszystkich odnaleźć na czas? Co Czarnecka ma do ukrycia przed światem?

Co się wydarzyło w 4. odcinku?

Zlecona przez Czarnecką (Edyta Olszówka) eksplozja odcina przejście w kluczowym w sprawie zaginionych dzieci i Ady korytarzu. Policja tymczasem próbuje przesłuchać odnalezioną po zaginięciu Olę. Tymczasem Lena (Karolina Kominek) odkrywa, że jej córka schodziła pod ziemię na tyle głęboko, że dotarła do starych złoży uranu. Wszystko wskazuje na to, że Ada penetrowała poniemieckie podziemia, które powstały w ramach niedokończonego nazistowskiego projektu Riese. Lenie udaje się przekonać policję, by wysłać tam grotołazów.

Sama nie próżnuje i chce sprawdzić, co kryje się pod adresem, który dostała od zatrzymanego przez policję Sznirela (Philip Lenkovsky), mieszkającego w lesie ekscentrycznego staruszka. Ulicy o takiej nazwie w Wałbrzychu nie było... Ale właśnie tam kryją się kluczowe dla sprawy wskazówki. Lena ma kolejne wizje i traci przytomność w sanatorium, gdzie poznaje doktora Lubińskiego, który pobiera próbkę jej krwi. Jeszcze nie wie, jak bardzo zaskoczą go wyniki. Tak samo, jak Lena nie wie, do jakich odkryć doprowadzą ją przedwojenne fotografie tajemniczej kobiety z jej wcześniejszych wizji. Co z tym wszystkim wspólnego ma opaska z dziwnym znakiem? Jak wydarzenia sprzed wojny łączą się z zaginięciem grupy przedszkolaków?

Co się wydarzyło w 5. odcinku?

Mija pięć dni, od kiedy dzieci z przedszkola zniknęły razem z nastoletnią Adą. Lena dalej podąża za swoimi wizjami. Tak wiedziona od wałbrzyskiego mauzoleum odkrywa tajne przejście do podziemnych tuneli. Te wiodą do sekretnego laboratorium jeszcze sprzed wojny. Lena znajduje tam tajemnicze morskie stworzenia - skrzypłocze. Okazuje się, że doktor Lubiński przeprowadza na nich podejrzane eksperymenty i pobiera ich krew. Dlaczego? Jaki ma to związek ze zniknięciem dzieci? Czemu w papierach doktora Lena znajduje ten sam symbol co na ramieniu kobiety ze starej fotografii?

Tymczasem Czarnecka dalej robi wszystko, co może, żeby prawda o tym, co dzieje się w podziemiach jej sanatorium, nie wyszła na jaw. Rafał ma z nią na pieńku i jako jedyny dostrzega, że intencje filantropki wcale nie są tak kryształowe, jak wszystkim się wydaje. Lenę prześladują kolejne wizje i konieczność zmierzenia się z prawdą o własnej przeszłości. Czy uda jej się odkryć prawdę o sobie?