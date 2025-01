Ten serial może okazać się nowym hitem TVP. Stacja rozpoczęła właśnie zdjęcia do produkcji "Pan Mama". To druga po serialu "Zaraz wracam" nowa produkcja publicznego nadawcy.

Kto zagra w serialu "Pan Mama"?

W głównej roli zobaczymy znanego muzyka. To Paweł Domagała. Aktor wcieli sięw Sylwestra. Jego dzieci zagrają Ania Stolarska, Olga Wypych i Mirosław Tamchuk. W serialu "Pan Mama" wystąpią także Karolina Bacia, Piotr Głowacki, Mirosław Zbrojewicz.

Autorem zdjęć do nowego serialu TVP jest Mikołaj Łebkowski. Zdjęcia realizowane będą w scenografii Pawła Dąbrowskiego. Serial reżyseruje Jan Foryś, za scenariusz odpowiada Kuba Wecsile, Filip Kasperaszek i Mariusz Pitura.

O czym jest serial "Pan Mama"?

Fabuła serialu "Pan Mama" to historia Sylwestra, który za dnia pracuje jako grafik w agencji reklamowej, tworząc gazetki promocyjne, a nocami realizuje swoją prawdziwą pasję – rysuje komiksy i ilustracje, marząc o karierze artystycznej. Obowiązki rodzinne i spłata kredytu zmuszają go do odkładania tych marzeń na później.

Serial, jak zapowiada TVP, ma być pełną humoru i wzruszeń opowieścią o współczesnym ojcu, który samotnie wychowuje dzieci po śmierci swojej żony. To nastoletnia Zuza, 12-letni Bruno i 9-letnia Maja. Między komicznymi perypetiami bohaterów nie brakuje momentów refleksji i autentycznych emocji. Sylwester, choć czasem przytłoczony odpowiedzialnością, pokazuje, że prawdziwa rodzina to coś więcej niż więzy krwi – to także spełnione marzenia, chociaż czasem trzeba na nie zaczekać dłużej, niż by się chciało.

Kiedy serial "Pan Mama" trafi na antenę?

Serial jest adaptacją włoskiego formatu IL MAMMO RTI S.p.A, producentem jest Telewizja Polska a producentem wykonawczym Brand Trust Partners. Nie wiadomo, kiedy serial będzie miał swoją premierę. Pawła Domagałę jakiś czas temu można było oglądać w serialu "Rafi" emitowanym na antenie Polsatu. Aktor nie tylko wcielał się w główną postać, ale był odpowiedzialny za scenariusz tej produkcji.