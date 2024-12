Co roku 1 listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych stacje TVP emitowały film "Znachor". Chodzi o wersję z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. W tym roku tradycja została przerwana i widzowie stacji nie zobaczyli tej kultowej produkcji. Teraz w Boże Narodzenie stacje telewizyjne postanowiły to zmienić i wyemitować "Znachora" aż 9 razy.

O czym jest film "Znachor"?

Film "Znachor" to ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza o tym samym tytule. Po operacji profesor Rafał Wilczur opuszcza klinikę, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Kiedy wraca do domu okazuje się, że żona zostawiła mu pożegnalny list. Pisze w nim, że odchodzi, bo nie potrafiła dłużej znieść jego sławy. Wyjeżdża i zabiera ze sobą córkę Marysię. Prosi męża, by nie próbował jej szukać.

Profesor Rafał Wilczur wychodzi z domu i trafia do jednego z barów. Pozostali bywalcy tego miejsca orientują się, że mają do czynienia z człowiekiem majętnym. Pijany profesor zostaje przez nich wywieziony w pole, ograbiony ze swego dobytku i pobity. To sprawia, że traci pamięć. Zaczyna wieść życie włóczęgi.

Zatrudnia się we młynie i spotyka Marysię, ale nie wie, że to jego córka. We wsi zyskuje sławę jako znachor. Udaje mu się leczyć beznadziejne przypadki. Sprawia, że jeden z mieszkańców wsi zaczyna chodzić a gdy Marysia ma wypadek na motocyklu z ukochanym, ratuje jej życie. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami, za co trafia do więzienia. Podczas procesu jego dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura.

Kto grał w "Znachorze"?

W główną postać, czyli profesora Rafała Wilczura vel Antoniego Kosiby wcielał się Jerzy Bińczycki. Jego po latach odnalezioną córkę grała Anna Dymna a zakochanego w niej młodego hrabiego Leszka Czyńskiego - Tomasz Stockinger. W filmie Jerzego Hoffmana wystąpili także Andrzej Kopiczyński, Bożena Dykiel, Artur Barciś, Maria Homerska i Piotr Fronczewski.

Kiedy i gdzie emisja "Znachora" w Boże Narodzenie?

Film "Znachor" będzie można obejrzeć w Boże Narodzenie aż 9 razy. Wszystkie emisje będą miały miejsce w Wigilię i dwa dni świąt. Pierwszego dnia świąt pokaże go TVP1 o godz. 13:10. "Znachora" będzie można także zobaczyć w Stopklatce w Wigilię o godz. 17:25 oraz TVC o godz. 17:45. W Boże Narodzenie zobaczymy "Znachora" również w TVP Polonia i Kino Polska. W TVC, Stopklatce oraz Antenie ponownie zostanie wyemitowany 26 grudnia.

Dokładne dni i godziny emisji filmu "Znachor"