Horror "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" jest już dostępny na platformie SkyShowtime.

Najbardziej dochodowy horror 2024

Film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" zarobił w kinach na całym świecie 400 milionów dolarów, na co złożyło się blisko 139 milionów na rynku Ameryki Północnej oraz ponad 261 milionów na innych kontynentach.

Prequel serii został też dobrze przyjęty przez widzów (72 proc. pozytywnych ocen w serwisie RottenTomatoes), a co zaskakujące - jeszcze lepiej przez krytyków (87 proc.).

O czym jest film?

Wyreżyserowany i napisany przez Michaela Sarnoskiego ("Świnia") film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" to trzymający w napięciu horror, który nawiązuje do przebojowej serii i pokazuje widzom, co wydarzyło się w dniu, w którym świat ucichł.

Kiedy Sam (zdobywczyni Oscara Lupita Nyong'o) wraca do miasta, w którym się urodziła, jedyne czego pragnie to kawałek ulubionej pizzy. Zamiast tego zostaje uwięziona w koszmarze na jawie, który może być jej ostatnim dniem na Ziemi. W towarzystwie nieznajomego o imieniu Eric (Joseph Quinn znany ze "Stranger Things") i jej kota Frodo wyrusza w przerażającą podróż przez zniszczony Nowy York, w którym niebezpieczeństwo czai się wszędzie.