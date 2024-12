Nowy film dokumentalny Agnieszki Zwiefki "Drzewa milczą", poruszający niezwykle ważny i aktualny temat, został zakwalifikowany do programu prestiżowego festiwalu Slamdance. To jedyny polski tytuł przyszłorocznej edycji imprezy! Film opowiada wstrząsającą historię nastoletniej Kurdyjki, która ucieka z Iraku przed atakami ISIS i trafia do Polski.