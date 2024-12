Kanał będzie dostępny dla użytkowników FilmBox+ do 12 stycznia 2025 roku.

Klasyka świąt

FilmBox Christmas to kanał SMART stworzony z myślą o wszystkich, którzy lubią poczuć świąteczny nastrój. Na kanale można oglądać klasyczne i współczesne filmy z tematyką bożonarodzeniową, komedie romantyczne, kino familijne, jak również tytuły historyczne, które zyskują na popularności w okresie świąt. Wśród nich znajdują się zarówno światowe hity, takie jak "To właśnie miłość" z niezapomnianymi kreacjami Hugh Granta, Colina Firtha, czy Emmy Thompson, jak również polskie produkcje, które chętnie oglądane są w rodzinnym gronie, na czele z "Potopem" i prawdziwym klasykiem polskich świąt, czyli "Znachorem".

Reklama

Jak czytamy w informacji prasowej - aby poczuć klimat i prawdziwą magię Bożego Narodzenia, warto sięgnąć po francuski romans o wyprawie do prawdziwej krainy Świętego Mikołaja "Miłość w Laponii". Na widzów czeka również pulsujący magią, kultowy film familijny z 1984 roku "Niekończąca się opowieść". Świąteczny czas umili także specjalny odcinek znanego serialu kryminalnego "Poirot", czyli "Boże Narodzenie Herkulesa Poirota". Tym razem znany detektyw musi rozwikłać tajemnicze morderstwo nestora rodu podczas świątecznego spotkania rodzinnego.

Reklama

"Ta wyjątkowa kolekcja filmów w ramach kanału FilmBox Christmas idealnie umili świąteczny czas całej rodzinie" - zapewniają pomysłodawcy.

24 godziny na dobę

FilmBox Christmas to kanał SMART nadający 24 godziny na dobę, który dostępny jest wyłącznie dla użytkowników serwisu FilmBox+. Można oglądać go tak, jak tradycyjne kanały linearne nadawane na żywo, oferowane w serwisie. Stanowi sezonowy dodatek do bogatej biblioteki treści dostępnych w serwisie FilmBox+, oferującym filmy, seriale, lokalne produkcje oraz kanały telewizyjne dostępne w streamingu na żywo, które można oglądać z dowolnego miejsca i na wielu urządzeniach. W celu uzyskania dostępu do serwisu należy zapoznać się z ofertę operatorów kablowych Vectra, Play i INEA.