Pokazy pierwszych dwóch odcinków serialu "Historia oparta na steku kłamstw" odbędą w sobotę 7 grudnia o godz. 17:15 oraz w niedzielę 8 grudnia o godz. 19:30 do Kinoteki (sala nr 1).

O czym jest serial?

"Historia oparta na steku kłamstw" to mroczna, zabawna i nieprzewidywalna opowieść o dwóch kobietach oraz oszuście matrymonialnym, który je łączy. Jest to historia o kłamstwach i manipulacji, o naszych skłonnościach do oszukiwania siebie samych, oraz o nowej, współczesnej roli profesjonalnego wyłudzacza. Przede wszystkim serial opowiada jednak o nietypowej przyjaźni oraz o sile, którą kobiety odkrywają w sobie, gdy tylko udaje im się doprowadzić do tego, by ich głos został usłyszany.

Reklama

Główne role w serialu grają Marianne Jean-Baptiste jako Cheryl Harker i Rebekah Staton jako Alice Newman.

W serwisie RottenTomatoes serial ocenia pozytywnie 78 proc. krytyków i aż 88 proc. widzów.

Reklama

Aktualnie premiery kolejnych odcinków można oglądać co wtorek o godz. 21:00 w BBC First, a dotychczas wyemitowane odcinki są dostępne w BBC Player.

Jak obejrzeć serial w kinie?

Bilety na pokazy można kupować tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej o programie festiwalu Warsaw SerialCon można przeczytać tutaj.

Festiwal BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się 4-8 grudnia w warszawskiej Kinotece. Szczegółowe informacje na temat programu, biletów i karnetów można znaleźć na www.warsawserialcon.pl.