Otóż zanim pierwsze dwa odcinki serialu "Lady Love" trafią 20 grudnia na platformę Max, będzie je można obejrzeć na pokazie specjalnym w ramach festiwalu Warsaw SerialCon - 7 grudnia o godzinie 20:00 w Kinotece.

Reklama

Teresa Orlowski będzie "Lucyną Lis"

Sześcioodcinkowy serial będzie pierwszą premierą pod marką Max Original, która trafi do serwisu.

Scenariusz "Lady Love", nieoficjalnie inspirowany prawdziwą historią Teresy Orlowski, opowiada o losach Lucyny Lis, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i i życiu na własnych zasadach, ucieka za granicę. W europejskiej fabryce snów lat 80. – RFN – trafiła na okładki pism dla dorosłych i szybko staje sieę gwiazdą znaną pod pseudonimem "Lucy Love".

Ale upór, determinacja i ambicje zmieniają bieg jej losów. W błyskawicznym tempie z modelki i aktorki filmów erotycznych przeistacza się w bezkompromisową bizneswoman oraz ikonę niemieckiej popkultury lat 80.

Reklama

Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomagają Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadza nowe zasady gry. Zaczyna produkować filmy pornograficzne, w których odwraca męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność.

Najwyższa cena za międzynarodowy sukces

Producenci zapewniają jednak, że "Lady Love" "to nie tylko historia bizneswoman, to również obraz kobiety szukającej miłości, która swoją drogę na szczyt musiała okupić trudnymi życiowymi wyborami, a najwyższą cenę za ten sukces zapłacili jej najbliżsi. Ci, których kochała najbardziej".

"Serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym przeniesie nas do przeszłości, jednocześnie opowiadając o zmieniających się realiach społecznych i politycznych. Widzowie poczują szarość głębokiego PRL-u lat 70. i 80., ale także powiew wolności i nieograniczonych możliwości niesionych przez wiatr zza granicy – z RFN-u, które po 1989 r. dotarły również do Polski" - zapewniają producenci.

Serial "Lady Love" świetnie wpisuje się w naszą strategię programową serwisu Max, w której chcemy zaproponować widzom wciągające i odważne produkcje z udziałem najpopularniejszych aktorów i twórców. "Lady Love" to historia kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze rządzonej przez mężczyzn. Mimo że akcja serialu dzieje się w latach 80., temat kobiecości, kobiecej siły i walki o równouprawnienie jest wyjątkowo aktualny – mówi Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa serwisu Max w Polsce.

Debiut Anny Szymańczyk w roli głównej

W roli tytułowej widzowie zobaczą debiutującą na pierwszym planie w serialu Annę Szymańczyk ("Znachor"). Obok niej także gwiazdę wielu zagranicznych produkcji, niemieckiego aktora Clemensa Schicka, którego polscy wielbiciele kina mogą kojarzyć z jednej z odsłon o przygodzie Jamesa Bonda, "Casino Royale".

W "Lady Love" pojawią się również Lise Risom Olsen znana ze skandynawskiego filmu "Bękart" oraz aktor teatralny Tobias Lange. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świeżewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotoska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak.

W serialu obok polskiej i zagranicznej plejady gwiazd użytkownicy Max zobaczą również popularnego wokalistę Ralpha Kaminskiego. Właśnie w "Lady Love" charyzmatyczny artysta zagra swoją pierwszą większą rolę, wcielając się w jedną z kluczowych dla akcji postaci – piosenkarza Freda.

Pomysłodawcami serialu i zarazem jego producentami są Mikołaj Wit i Dariusz Goczał z Bongo Media. Scenariusz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami napisały Ewa Popiołek i Dorota Jankojć-Poddębniak. Za kamerą stanął Bartosz Konopka, a za zdjęcia odpowiada Jacek Podgórski. Wśród producentów jest również Adrianna Przetacka.

Jak obejrzeć serial w kinie?

Bilety na pokaz 7 grudnia można kupować tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona.

Serwis Max przygotował dla uczestników festiwalu Warsaw SerialCon także moc innych atrakcji.

Gościem specjalnym festiwalu będzie gwiazda produkcji HBO Original "Czarnobyl" – Jared Harris, który odbierze nagrodę Cutting Edge Award. Sam serial będzie można przypomnieć sobie w sekcji Retro na specjalnych pokazach kinowych, które odbędą się 4 grudnia o godz. 16.00 i 8 grudnia o godz. 16.30.

W sekcji "Multiwersum" Max zaprezentuje widzom produkcje z pogranicza różnych gałęzi kultury popularnej, takie jak "The Last of Us", "Pingwin" czy "Franczyza".

Pierwsze dwa odcinki serialu "The Last of Us" opartego na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo, będzie można zobaczyć 6 grudnia o godz. 20.15 oraz 8 grudnia o godz. 13:30 i 19.15.

"Pingwina", przez wielu krytyków określany jako najlepszy serial mijającego roku, z fenomenalnymi rolami Colina Farrella i Cristin Milioti, będzie można zobaczyć aż trzykrotnie – 5 grudnia o godz. 15.45 i 8 grudnia o godz. 13.00 i 20.15.

"Franczyza" to pełna kąśliwego humoru satyra na przemysł filmowy. Serial podąża za ekipą twórców pracujących nad filmem o superbohaterach, który ma się okazać kolejnym hitem kinowym. Pierwsze dwa odcinki tej niesamowitej produkcji będzie można zobaczyć na dużym ekranie 7 grudnia o godz. 12.00 i 8 grudnia o godz. 19.15.

W trakcie festiwalu zostanie także rozstrzygnięty konkurs na najlepszy serial 2024 roku, w którym nominowane są aż dwa seriale Max Original – "Odwilż" (drugi sezon) oraz "Szadź" (finałowy sezon).

Do nagrody za najlepszą rolę żeńską została nominowana Aleksandra Popławska ("Szadź"). W kategorii najlepsza rola męska powalczy Bartłomiej Kotschedoff, który gra jedną z głównych ról w serialu "Odwilż". Wśród nominowanych znaleźli się także Tomasz Naumiuk i Marian Prokop (zdjęcia do serialu "Odwilż") oraz Viola Borcuch (reżyseria obsady w "Odwilży").

Podczas specjalnych pokazów kinowych będzie można obejrzeć także po dwa pierwsze odcinki tych dwóch seriali – finałowego sezonu produkcji "Szadź" z Maciejem Stuhrem, Aleksandrą Popławską i Bartoszem Gelnerem w rolach głównych – 5 grudnia o godz. 13.30 i 7 grudnia o godz. 14.00. "Odwilż" (dwa pierwsze odcinki) 5 grudnia o godz. 15.30 i 7 grudnia o godz. 11.30.

Podczas "Warszawskich nocy" będzie można wziąć udział w maratonie kultowego serialu produkcji HBO – "Ślepnąc od świateł". Start 6 grudnia o godz. 17.15.

Festiwal BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się 4-8 grudnia w warszawskiej Kinotece. Szczegółowe informacje na temat programu, biletów i karnetów można znaleźć na www.warsawserialcon.pl.