Serial "Fight Night: The Million Dollar Heist" pojawił się na platformie SkyShowtime. Kolejne z ośmiu odcinków będą debiutować w serwisie już pojedynczo co tydzień.

Kto stoi za serialowym hitem?

Serial stworzył Shaye Ogbonna, uznany scenarzysta innych streamingowych hitów, jak "The Chi" czy ostatnio "Pingwin". W doborowej obsadzie znaleźli się Kevin Hart, Taraji P. Henson, Don Cheadle, Samuel L. Jackson, Terrence Howard, Myles Bullock, Sinqua Walls i Clifton Powell.

Serial oparty na prawdziwych zdarzeniach

Serial oparty na iHeart, uznanym podcaście true crime, opowiada niesławną historię zbrojnego napadu w noc historycznej walki Muhammada Alego w 1970 roku. Wydarzenie zmieniło nie tylko życie jednego człowieka, ale ostatecznie przekształciło Atlantę w "Czarną Mekkę".

W filmie oszust o pseudonimie Chicken Man (Kevin Hart) organizuje afterparty po wygranej walce, na które zaprasza najbogatszych ludzi w kraju. Wieczór kończy się najbardziej zuchwałym napadem w kryminalnej historii Atlanty. Podejrzany o zorganizowanie zbrodni Chicken Man za wszelką cenę pragnie oczyścić swoje imię. By tego dokonać, musi przekonać do siebie dawnego przeciwnika, J. D. Hudsona (Don Cheadle). To jeden z pierwszych czarnych detektywów policji miejskiej, którego zadaniem jest doprowadzenie winnych przed oblicze sprawiedliwości.

Entuzjazm widzów i krytyków

Serial bardzo spodobał się zagranicznym widzom i krytykom. Na portalu RottenTomatoes oceniło go pozytywnie 90 proc. tych pierwszych i aż 96 proc. tych drugich. Zdaniem recenzentów "Fight Night: The Million Dollar Heist" to "porywająca rozrywka", a grający główną rolę komik Kevin Hart zaskakuje swoją skalą umiejętności dramatycznych i "nigdy nie był lepszy".