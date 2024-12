Film "Naznaczeni" ("Marked Men") trafi do polskich kin na walentynki.

Kto stoi za filmem?

W nowym filmie Nicka Cassavetesa, reżysera kultowego "Pamiętnika" z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams, główną rolę gra zjawiskowa Sydney Taylor ("Urodzony w Ameryce"), a u jej boku zobaczymy dwóch popularnych przystojniaków: gwiazdora serialu "Outer Banks" Chase'a Stokesa oraz znanego z serii "Wikingowie" Alexandra Ludwiga.

W obsadzie są także Natalie Alyn Lind ("Gotham") i Ella Balinska ("Aniołki Charliego").

O czym jest film?

Shaw Landon (Sydney Taylor) kocha Rule'a Archera (Chase Stokes) odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu, traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę. Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule'a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.