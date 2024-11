Nowy serial Polsatu "Zakładnicy" z plejadą gwiazd w obsadzie to wyczekiwana od miesięcy adaptacja formatu z Izraela, w której zagrali m.in. Magdalena Różczka, Piotr Adamczyk, Leszek Lichota i Jan Englert. Teraz okazuje się, że widzowie będą mogli zobaczyć serial wcześniej - i to na dużym ekranie. Jak to możliwe?