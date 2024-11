"Powrót do życia" można oglądać na platformie Polsat Box Go.

Adaptacja brytyjskiego hitu

Serial stanowi adaptację brytyjskiej serii "Back to Life" nominowanej do nagrody Emmy i entuzjastycznie przyjętej na Wyspach. "Świetnie napisany i wielowarstwowy serial, któremu udało się być jednocześnie słodkim, tragicznym i lekko wariackim" – pisał "The Times". Z kolei w "Guardianie" można było przeczytać, że to "serial, który bez fałszywej nuty zręcznie manewruje pomiędzy nostalgią a śmiechem".

O czym opowiada polski serial?

Serial opowiada historię Mai (Magdalena Popławska), która po spędzeniu ponad 20 lat w więzieniu za zamordowanie szkolnej przyjaciółki wraca do rodzinnego miasteczka. Wkrótce okazuje się, że nic nie jest takie proste i oczywiste, na jakie wygląda. Życie na wolności, znalezienie pracy, relacje z rodzicami, przyjaciółką, byłym chłopakiem, a już na pewno – popełniona przez nią zbrodnia. Zachowanie mieszkańców miasteczka również pozostawia wiele do życzenia, tym bardziej że część z nich uważa się za wzór cnót i moralności. Matka bohaterki zdradza męża w samochodzie, na potajemnych schadzkach, ojciec zbiera śmieci, a w parafialnym kole głównym tematem nie jest religia, tylko… sąsiedzi.

Pomimo powagi i trudności tematów: zabójstwa, więzienia i wieloletniej kary, historię odciąża sama główna bohaterka. Życiowa tragedia jej nie zmienia, a pogodne, momentami naiwne podejście do życia, kontrastuje z ogromem problemów i wrogimi zachowaniami lokalnej społeczności.

Szczerość Mai obnaża hipokryzję całej reszty, niekonfrontującej się z rzeczywistością i zwalającej winę na kogoś innego. Tak jak bywa w życiu, nie wszyscy są aniołami. Większość z nas coś ma na sumieniu. Maja jest niezwykła w tym sensie, że właśnie nie obrosła w społeczne powinności, konwenanse. Nie interesuje jej, że ktoś coś powinien, a czegoś nie wypada – mówiła w wywiadzie dla portalu NaEkranie.pl Magdalena Popławska.

Plejada gwiazd w obsadzie

Recenzje podkreślają wkład Magdaleny Popławskiej, która błyszczy w głównej roli, a także rolę optymizmu w starciu z bolesną codziennością – to historia o tym, jak nie poddawać się w obliczu przeciwności.

Oprócz Popławskiej w obsadzie serialu znalazło się wielu innych znanych polskich aktorów, m.in. Małgorzata Socha (przyjaciółka), Ewa Skibińska (matka), Henryk Niebudek (ojciec), Bartłomiej Kasprzykowski (dawna miłość) oraz Danuta Stenka, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska i Dorota Pomykała.

Za realizację polskiej wersji serialu odpowiada Polot Media. Reżyserem jest Makary Janowski, a scenariusz zaadaptował zespół w składzie: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski.