Wszystkie 9 odcinków serialu "To zawsze Agatha" można już oglądać w Disney+.

Najlepszy serial Marvela?

W sieci nie brakuje opinii, że "To zawsze Agatha" to najlepszy jak dotąd serial Marvela. A przynajmniej najlepszy od czasu równie nietuzinkowego "WandaVision". Powodem miałaby być właśnie niejednoznaczność postaci, które unikają typowego podziału na dobre i złe, lecz są znacznie bardziej zniuansowane niż we wcześniejszych produkcjach Marvela.

Reklama

Dla wielu widzów jest także odświeżające, że serial opowiada o wiedźmach, nie superbohaterach. Co za tym idzie, chwalony jest klimat rodem z horroru - oczywiście takiego pod młodego widza, ale wciąż odbiegającego od marvelowskich standardów.

Krytycy nie podzielają jednak tego entuzjazmu. Co prawda większość recenzentów uznaje serial za poprawny, ale zarazem mocno nierówny pod względem tempa i humoru.

O czym opowiada serial "To zawsze Agatha"?

Reklama

W serialu pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

Kto stoi za serialem "To zawsze Agatha"?

Showrunner Jac Schaeffer, który był twórcą "WandaVision", wyreżyserował odcinek pilotażowy.

Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos i Jac Schaeffer, a za reżyserię poza Schaefferem odpowiadają również Rachel Goldberg i Gandja Montiero.

Oprócz Kathryn Hahn w obsadzie są Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone oraz Aubrey Plaza.