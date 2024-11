Film będzie rozszerzeniem flagowej produkcji własnej Amazon MGM Studios, Paramount Television i Skydance - serialu "Tom Clancy's Jack Ryan" z Johnem Krasińskim w roli kultowego bohatera.

Ponad miliard minut przed ekranami

Po premierze dwóch ostatnich odcinków 4., a zarazem ostatniego sezonu serialu, wg danych Nielsena "Tom Clancy's Jack Ryan" osiągnął imponujący wynik oglądania - 1,15 miliarda minut.

Gwiazdy serialu powrócą w filmie kinowym

W roli głównej w filmie wystąpi John Krasinski, a u jego boku ponownie pojawi się Wendell Pierce, który w serialu gra bardzo znaczącą rolę. Prowadzone są również rozmowy z inną gwiazdą serialu, Michaelem Kellym.

Andrew Bernstein, który był producentem wykonawczym i reżyserem 2. sezonu serialu, wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Aarona Rabina, który pełnił funkcję współproducenta wykonawczego i scenarzysty 4. sezonu serialu.

John Krasinski i Allyson Seeger zajmują się produkcją z ramienia domu produkcyjnego Sunday Night. Andrew Form jest również producentem. Film jest produkowany we współpracy z Paramount Pictures i Skydance. David Ellison i Dana Goldberg ze Skydance będą producentami wykonawczymi wraz z Johnem Kellym i Carltonem Cuse'em.

Kim jest John Krasinski?

John Krasinski niedawno napisał scenariusz do filmu "Istoty Fantastyczne" dla Paramount Pictures, w którym oprócz swojej roli był odpowiedzialny również za produkcję i reżyserię. Film zadebiutował na pierwszym miejscu w box office, a wystąpili w nim między innymi Ryan Reynolds i Matt Damon.

Krasinski wcześniej współtworzył scenariusz, wyreżyserował i zagrał w nominowanym do Oscara horrorze "Ciche miejsce". Film zdobył entuzjastyczne recenzje i znalazł się w Top 10 Filmów Roku AFI, Top Filmach National Board of Review 2018 oraz otrzymał nominacje do nagród PGA, WGA i SAG. Po sukcesie "Cichego miejsca" Krasinski wydał kontynuację "Ciche miejsce 2", które także napisał i wyreżyserował. Jest również producentem filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", wyreżyserowanym przez Michela Sarnoskiego. Film stał się najbardziej dochodowym horrorem 2024 roku.

W telewizji Krasijnski zasłynął rolą w nagradzanym Emmy serialu "The Office" i prowadzeniem internetowego show "Some Good News". Krasinski ma w swoim dorobku liczne role filmowe, m.in. w filmie "Hollarsowie", "Ziemia obiecana", "Zrywa się wiatr", "Potwory kontra Obcy", "Shrek 3", "Witamy na Hawajach", "Na ratunek wielorybom", "Pożyczony narzeczony", "Licencja na miłość", "To skomplikowane", "Para na życie", "Uniwersytet potworny" czy "Miłosne gierki".

Kim jest Wendell Pierce?

Uwielbiany za rolę detektywa Bunka Morelanda w przełomowym serialu HBO "Prawo ulicy", Wendell Pierce został również doceniony za główną rolę Antoine'a Baptiste'a w uznanym przez krytyków serialu Davida Simona "Treme".

Obecnie aktor występuje w serialu CBS "Elsbeth", a niedawno podpisał kontrakt na rolę w nadchodzącym filmie "Superman" Jamesa Gunna.

Na Broadwayu aktor zasłynął rolą w "Śmierci komiwojażera", za którą otrzymał nominacje do nagrody Tony. Pierce ma na swoim koncie również role w produkcjach takich jak "Selma", "Malcom X" czy popularnym serialu "W garniturach", w którym grał Roberta Zane'a.

Kim jest Michael Kelly?

Michael Kelly jest znany z roli Douga Stampera w "House of Cards", która przyniosła mu cztery nominacje do Emmy. Niedawno wystąpił u boku Nicole Kidman i Zoe Saldany w serialu "Special Ops: Lioness" oraz u boku Colina Farrella i Cristin Milioti w serialu "Pingwin".

W filmowym dorobku Kelly'ego znajdują się m.in. "Sekret" z Julią Roberts, Nicole Kidman i Chiwetelem Ejioforem, a także "Everest" u boku Josha Brolina, Jake'a Gyllenhaala i Robin Wright. Wystąpił także w "Jesteśmy kwita", który również wyprodukował.

Kim jest Andrew Bernstein?

Andrew Bernstein jest reżyserem, który pracował przy odcinkach nowego serialu na podstawie książek Stephena Kinga "To: Witamy w Derry" oraz "Dyplomatki" dla Netflixa. Był producentem wykonawczym i reżyserem takich seriali HBO, jak "Nierealne" i "Outsider", a także reżyserem "Ozark" i "Fundacji" dla Apple TV+. Był także producentem wykonawczym i reżyserem sezonów 2. i 3. "Fear the Walking Dead" dla AMC. Wśród jego innych produkcji znajdują się seriale "House", "Prezydencki poker" i "Mad Men".

Kim jest Aaron Rabin?

Aaron Rabin jest uznanym scenarzystą, odpowiedzialnym m.in. za marvelowską "Tajną inwazję". Ostatnio Rabin przeredagował film akcji "Nikt 2" dla Universalu, dla którego obecnie pisze kolejny film. Zaadaptował także nagradzaną powieść "Old Haunts" dla AWA Studios.