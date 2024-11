Film "Niepowstrzymany" zadebiutuje na Prime Video 16 stycznia 2025 roku.

Kto stoi za filmem?

Film jest debiutem reżyserskim Williama Goldenberga, który zdobył Oscara za montaż filmu "Operacja Argo", a wcześniej nominowany był m.in. za takie filmy jak "Gra tajemnic", "Wróg numer jeden", "Niepokonany Seabiscuit" i "Informator".

Reklama

W filmie występuje gwiazdorska obsada, w tym Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle i Jennifer Lopez.

Sam Anthony Robles również występuje w filmie jako dubler Jerome'a, wykonując skomplikowane ruchy i akrobacje zapaśnicze. Mistrz jest również producentem filmu.

Jharrel Jerome trenował przez wiele miesięcy i ściśle współpracował z Anthonym, aby osiągnąć odpowiednią sprawność fizyczną i determinację wymaganą do tej roli.

Film "Niepowstrzymany" jest produkowany przez Artists Equity, firmę producencką Bena Afflecka i Matta Damona.

Reklama

Produkcja zatrudniła koordynatorów ds. dostępności z IndieVisible, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy, w tym narzędzia zwiększające produktywność dla całej obsady i ekipy.

O czym jest film?

"Niepowstrzymany" to inspirująca, oparta na prawdziwej historii opowieść o Anthonym Roblesie (Jharrel Jerome), który, choć urodził się z jedną nogą, dzięki swojej sile ducha i niezłomnej woli postanowił pokonać wszelkie przeszkody, by spełniać marzenia. Dzięki bezwarunkowej miłości i wsparciu matki, Judy (Jennifer Lopez), oraz zachęcie trenerów, Anthony stawia czoła wyzwaniom, by zdobyć miejsce w drużynie zapaśniczej Uniwersytetu Stanowego Arizony. Jednak osiągnięcie ostatecznego celu – zdobycie tytułu mistrza NCAA – będzie wymagało od niego pełnego zaangażowania zarówno fizycznego, jak i psychicznego.