Premiera drugiego sezonu została zaplanowana na 26 grudnia 2024 roku. Twórcy na tym jednak nie poprzestali i od razu zapowiedzieli trzecią – finałową – część serialu, która ma się pojawić na platformie już w 2025 roku.

Oświadczenie twórcy

Wiadomość o trzecim sezonie została przekazana fanom z całego świata w sierpniu za pośrednictwem specjalnego oświadczenia producenta wykonawczego, scenarzysty i reżysera serialu – Hwanga Dong-hyuka.

Minęły prawie trzy lata od momentu, gdy pierwszy sezon "Squid Game" wywołał sensację na całym świecie. W tym czasie wydarzyło się wiele niewyobrażalnych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogę dziś ogłosić datę premiery drugiego sezonu i podzielić się z Wami informacjami o sezonie trzecim, który będzie finałem historii.

Pamiętam, jak trudno mi było uwierzyć, że wracam do świata "Squid Game" podczas pierwszego dnia zdjęć do nowego sezonu. To było niemal surrealistyczne doświadczenie. Jestem ciekawy, jakie będą Wasze odczucia po powrocie do "Squid Gam" po tak długim czasie. Seong Gi-hun, który poprzysiągł zemstę pod koniec sezonu pierwszego, powraca i znowu dołącza do gry. Czy uda mu się zrealizować swój plan? Lider również tym razem nie będzie łatwym przeciwnikiem. Zacięta walka potrwa aż do finału serialu w trzecim sezonie, który będzie miał premierę w przyszłym roku.

Jestem zachwycony, widząc, jak ziarno zasiane podczas tworzenia "Squid Game" kiełkuje, rośnie i przynosi owoce - aż do końca tej historii. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Wam kolejną dawkę niezapomnianych emocji. Mam nadzieję, że czekacie na nią z niecierpliwością. Dziękuję za Waszą lojalność i do usłyszenia wkrótce!

Co się wydarzy w sezonie 2.?

Trzy lata po wygraniu "Squid Game" Gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.

Hwang Dong-hyuk, który przeszedł do historii podczas 74. gali Primetime Emmys, stając się pierwszym Azjatą z nagrodą za wybitną reżyserię serialu dramatycznego, ponownie kieruje serialem jako reżyser, scenarzysta i producent.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun i Gong Yoo powracają do swoich ról z pierwszego sezonu, a znakomita lista nowych członków obsady, w tym Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri i Won Ji-an, powiększa zespół barwnych postaci w nowym sezonie.

Fenomen "Squid Game"

"Squid Game" to południowokoreański serial telewizyjny, który miał premierę 17 września 2021 roku na platformie Netflix. Podbił serca milionów odbiorców na całym świecie. Składa się z 9 odcinków, które pokazują ludzi z ubogich środowisk, skuszonych ogromnymi pieniędzmi i ich zachowania podczas uczestnictwa w tytułowej "grze w kalmara".

Stworzony przez Hwanga Dong-hyuka "Squid Game" po 12 latach prac w zaledwie 12 dni został najpopularniejszym serialem Netflixa od początku istnienia serwisu. Przykuwając uwagę całego świata, zdominował Global Top 10 przez dziewięć kolejnych tygodni – jako pierwszy serial nieanglojęzyczny – i przeszedł do historii zdobywając nagrody Emmy.

"Squid Game" doczekał się już spin-offu, 26 grudnia 2024 roku premierę ma mieć 2. sezon serialu, zaś sezon 3. - w roku 2025.

Co ujawnia zwiastun?

Zwiastun zdradza, że w nowym sezonie powróci Front Man, którego prawdziwe motywacje nadal pozostają tajemnicą. Natomiast policjant Hwang Jun-ho napędza narrację jako nieustępliwy detektyw z własną misją.