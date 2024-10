"Horror Story" wejdzie do oferty specjalnie na Halloween: 31 października o godz. 23:30 w CANAL+ Premium i 1 listopada w CANAL+ online.

O czym jest film?

W "Horror Story" straszą nie potwory czy ucinane głowy. Tutaj o zawał przyprawiają prawdziwe horrory współczesności: piekielne absurdy biurokracji, bezduszność korporacji, galopujący konformizm oraz zagubienie całego pokolenia, które stara się z godnością wejść w dorosłość.

Główny bohater, młody absolwent bankowości, marzy o karierze wilka z Wall Street: sukces, hajs, szybkie samochody i piękne dziewczyny. Na razie jednak ma problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Nie grzesząc nadmiarem funduszy, zostaje zmuszony do wynajęcia mieszkania w podejrzanej okolicy, w lekko podstarzałej willi. Co gorsza, domostwo, w której wynajmuje pokój, to miejsce i straszne, i śmieszne, zamieszkałe przez ekscentrycznych lokatorów. Oby Tomek szybciej niż na upragnione wyżyny drabiny sukcesu nie trafił do szpitala psychiatrycznego.

Kto w obsadzie?

W reżyserskim debiucie Adriana Apanela występują znany z "Belfra" Jakub Zając oraz Michalina Olszańska, Konrad Eleryk, Anna Seniuk i Marian Opania.

Film już wcześniej można było wypożyczyć na VOD, ale teraz pierwszy raz trafia do oferty platformy streamingowej dostępnej w abonamencie.