"The Office", czyli "Biuro", to jeden z najpopularniejszych formatów w historii sitcomu. Zaczęło się od wersji brytyjskiej, potem pomysł podchwycili Niemcy i Amerykanie, a za nimi cały świat, w tym Polacy. Teraz jednak po raz pierwszy na czele "Biura" stanęła kobieta, co zgodnie z przewidywaniami rozsierdziło internautów.