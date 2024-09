Akcja spin-offu osadzona jest między wydarzeniami trzeciej i czwartej części losów Johna Wicka.

Ana de Armas i Keanu Reeves znowu razem

Tym razem w roli głównej producenci obsadzili Anę de Armas, jedną z najgorętszych gwiazd Hollywood, która ma już na koncie nominację do Oscara za rolę Marilyn Monroe w dramacie biograficznym "Blondynka".

W filmie powróci też sam John Wick, aby wspomóc godną siebie następczynię. Tym samym dojdzie do ponownego ekranowego spotkania Any de Armas z Keanu Reevesem, którzy znają się już z horroru "Kto tam?".

Plejada gwiazd uniwersum Johna Wicka i nie tylko

Zwiastun obiecuje, że zobaczymy plejadę znanych i lubianych gwiazd uniwersum Johna Wicka. Wśród nich są Ian McShane jako Winston, właściciel hotelu Continental, a także nieżyjący już, wspaniały Lance Reddick jako Charon, który jest konsjerżem i prawą ręką Winstona w Continental.

Z kolei Anjelica Huston ponownie wciela się w rolę dyrektorki, szefowej Ruska Roma. Ponadto w obsadzie znaleźli się także Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda.

Za kamerą filmu stanął Len Wiseman ("Szklana pułapka 4.0", "Underworld", "Pamięć absolutna").

O czym opowiada "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"?

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Kiedy polska premiera "Balleriny"?

Premiera filmu w polskich kinach została zaplanowana na 6 czerwca 2025 roku.