Premiera 4. sezonu "The Office PL" nastąpi 25 października w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

O czym będzie 4. sezon "The Office PL"?

Czy po wydarzeniach z ostatniego sezonu w biurze Kropliczanki nastał spokój i niepodzielne rządy Michała? Każdy, kto miał do czynienia z bohaterami "The Office PL", wie, że jest to misja z gatunku tych niemożliwych. Pracownicy siedleckiej marki po raz pierwszy będą musieli się zmierzyć z zewnętrznym wrogiem w postaci organizacji ekologicznej prowadzącej akcję społeczną "Na zdrówko, kranówko", dowodzonej przez znaną z pierwszego sezonu Arletę Mosór (w tej roli powracająca Maja Ostaszewska). Bohaterowie, dopingowani przez Michała będą musieli próbować – często wbrew swoim przekonaniom - obrzydzić klientom ekologiczny ruch, wymyślać akcje marketingowe przeciwko wodzie z kranu, a także szukać stronników w urzędzie miasta, w którym poznamy jego pracownicę mającą wiele wspólnego z Darkiem Wasiakiem. Grozy temu wydarzeniu dodaje fakt, że z powodu kranówkowej akcji zagrożony zostaje stand-uperski debiut Michała podczas Dni Siedlec…

Czy Kropliczanka wyjdzie z tej wojny zwycięsko? Jak Patrycja odnajdzie się w nowej roli w firmie? Jaką tajemnicą nie chce podzielić się Darek z kolegami z biura? Dlaczego Adam szuka nowej pracy? Jak idą przygotowania Asi do ślubu? I czy Michał znalazł sobie w końcu dziewczynę - i co z tym wszystkim ma wspólnego Levan?

Twórca serialu obiecuje: Kapcie pospadają

To już czwarty sezon, ale szczerze wierzę, że znów wszystkich zaskoczymy, i to chyba tak, jak nigdy wcześniej. Na jednego z pracowników Kropliczanki spadnie prawdziwa bomba i jestem bardzo ciekaw jak zareagują na to widzowie. W sumie jak teraz o tym myślę, to tych bomb jest jeszcze więcej, bo jeszcze… to… i to... Żałuję, że nie mogę powiedzieć o co chodzi, ale już niedługo wszystko będzie jasne. Kapcie pospadają - mówi Łukasz Sychowicz, twórca i scenarzysta serialu.

Kto stoi za 4. sezonem "The Office PL"?

Serial reżyseruje, jak wszystkie poprzednie sezony, Maciej Bochniak. Head writerem pozostaje Łukasz Sychowicz, który po raz kolejny pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą. Dodatkowo team scenariuszowy wspierała przy najnowszym sezonie Karolina Norkiewicz.

Za kamerą stanął Paweł Chorzępa. Za kostiumy odpowiada Hanka Podraza, za charakteryzację - Iza Woldańska, scenografię - Marcin Malisz, montaż - Alan Zejer i Nikodem Chabior.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

Do obsady dołączyły Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz i Anna Cieślak.