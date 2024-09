Pierwszą opowieść o misiu Paddingtonie napisał Michael Bond w 1958 r. „Proszę zaopiekować się tym niedźwiadkiem” – głosił napis na tabliczce zawieszonej na szyi pewnego misia, który przybył z Mrocznego Zakątka Peru i samotnie stał na peronie stacji Paddington. Państwo Brownowie misia przygarnęli na chwilę i został z nimi na dłużej.

Gwiazdy towarzyszą Paddingtonowi

Opowieść o Paddingtonie podbiła serca czytelników. Potem zainteresowało się misiem kino i telewizja. W najnowszej odsłonie serii filmów o Paddingtonie, które do tej pory zobaczyło w polskich kinach blisko 1,4 miliona widzów, wystąpią znani z poprzednich części aktorzy, a towarzyszyć im będą zupełnie nowe twarze. W filmie "Paddington w Peru" zobaczymy nagrodzoną Oscarem Olivię Colman oraz nominowanego do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Antonio Banderasa, który swoją miłość do dzikich przygód udowodnił ostatnio w produkcjach "Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia" oraz "Uncharted". W polskiej wersji językowej usłyszymy: Artura Żmijewskiego (oczywiście w roli Paddingtona), Maję Ostaszewską, Mateusza Damięckiego, Roberta Makłowicza, Wiktorię Gąsiewską i Artura Andrusa.

Daleka podróż misia

Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Kto stoi za "Paddingtonem w Peru"?

Roli reżysera podjął się Dougal Wilson – pomysłowy, wizjonerski i cieszący się wielkim uznaniem twórca filmów reklamowych oraz teledysków dla takich zespołów jak Coldplay, Massive Attack i Bassement Jaxx. Za wykraczającą poza ocean i naszą półkulę ziemską historię odpowiada specjalista od zwariowanych opowieści Mark Burton – scenarzysta "Paddingtona 2" oraz niezapomnianej serii filmów "Madagaskar". Zdjęcia do filmu realizowane były w Wielkiej Brytanii, Peru oraz Kolumbii.