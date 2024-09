Nowe "Miasteczko Salem" trafi do serwisu Max już 3 października.

O czym jest "Miasteczko Salem"?

"Miasteczko Salem", jedna z najbardziej znanych książek Stephena Kinga, ukazała się po raz pierwszy w 1975 roku. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

Kto stoi za nowym "Miasteczkiem Salem"?

Za produkcją nowego film Max Original "Miasteczko Salem" stoją zespoły produkcyjne takich popularnych horrorów, jak "Obecność" ("The Conjuring") czy "To" ("It").

Producentem wykonawczym, reżyserem i scenarzystą filmu jest Gary Dauberman ("Annabelle").

W obsadzie znaleźli się Lewis Pullman (Ben Mears), Alfre Woodard (Dr Cody), Makenzie Leigh (Susan Norton), Bill Camp (Matthew Burke), Spencer Treat Clark (Mike Ryerson), Pilou Asbæk (Straker) oraz John Benjamin Hickey (Ojciec Callahan).