"W głowie się nie mieści 2" już od końca sierpnia można było wypożyczyć za 49,99 zł w wypożyczalniach VOD, jak Rakuten, iTunes i Megogo. Jednak już niebawem, bo 25 września, film obejrzą abonenci Disney+.

Historyczne rekordy

Familijne produkcje Pixara zwykle przyciągają do kin całe rodziny, ale i tak wynik "W głowie się nie mieści 2" przekroczył wszelkie oczekiwania.

Film zarobił podczas premierowego weekendu w USA blisko 155 milionów dolarów, bijąc niemal o połowę tegoroczny rezultat "Diuny: Części drugiej" (82,5 mln dolarów).

Ale to nie wszystko, bowiem uwzględniając inflację "W głowie się nie mieści 2" zanotowało najlepsze otwarcie dla filmu animowanego w historii, zostawiając w tyle "Krainę lodu 2" (135,4 mln dolarów").

W sumie w USA przez dwa miesiące od premiery film przyniósł ponad 640 mln dolarów wpływów. Sukces na rynku amerykańskim to wciąż jeszcze nic w porównaniu z rynkiem światowym. Tutaj "W głowie się nie mieści 2" zarobiło ponad 1,6 miliarda dolarów!

Wielki sukces w Polsce

Swoją cegiełkę dołożyła również Polska. W naszym kraju film obejrzało w pierwszy weekend 359 tysięcy widzów, co daje mu 1. miejsce pośród wszystkich filmów Pixara wprowadzonych na polskie ekrany.

W sumie jak dotąd w Polsce "W głowie się nie mieści 2" zgromadziło w kinach blisko 2,4 mln widzów, co jest drugim najlepszym wynikiem roku, ustępującym wyłącznie "Akademii Pana Kleksa" (2,9 mln widzów).

O czym jest film?

W filmie "W głowie się nie mieści 2" produkcji Disneya i Pixara ponownie będziemy mogli podejrzeć, co się dzieje w umyśle nastoletniej już Riley. W kwaterze głównej trwa remont, aby przygotować miejsce dla zupełnie nowych emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, od dawna sprawnie działające razem, nie wiedzą, co sądzić o pojawieniu się Obawy, a w dodatku wygląda na to, że nowych gości będzie przybywać…

W polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczyli m.in. Małgorzata Socha (Radość), Maja Ostaszewska (Odraza), Olga Sarzyńska (Obawa), Cezary Pazura (Strach) oraz Kinga Preis (Smutek).