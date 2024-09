Film wejdzie do kin 27 września, jednak jest okazja zobaczyć go wcześniej.

Trasa filmu "Las"

Trasa rozpocznie się 20 września w Warszawie, a zakończy się 29 września na uroczystej premierze w Łodzi. Każdej projekcji będzie towarzyszyło spotkanie z twórczyniami i bohaterami filmu.

Harmonogram trasy przedstawia się następująco:

20.09. Warszawa: Kinoteka

22.09. Katowice: Światowid

23.09. Wrocław: Kino Nowe Horyzonty

24.09. Lublin: Kino CK

25.09. Gdańsk: Kino Muzeum

26.09. Gdynia: Gdyńskie Centrum Filmowe w ramach Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych

29.09. Łódź: EC1 – Uroczysta premiera

O czym jest film "Las"?

Asia i Marek mieszkają z trojgiem dzieci w Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białorusią. Kiedy tuż po studiach spełniali swoje marzenie o kupnie domu, nie mieli pojęcia, co spotka ich w tym małym raju. Zainstalowane w terenie kamery do tej pory służyły im do obserwacji zwierząt. Ale nocne nagrania pokazują, że w lesie pojawili się ludzie - uchodźcy próbujący znaleźć bezpieczną drogę do Europy. Cała rodzina angażuje się w pomoc mimo braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Od tej pory las będzie dla nich zupełnie innym miejscem. Jak wrócić do domu, koło którego umierają ludzie?

Nagrody na świecie

Film zdobył nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych:

Srebrny Aleksander na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Salonikach 2024

Nagroda Główna w Konkursie Polskim

Grand Prix Dolnego Śląska

Nagroda Smakjam za najlepszą produkcję

Nagroda Amnesty International na Festiwalu Filmowym Millenium Docs Against Gravity 2024

Wyróżnienie IDF na East Silver Market w Pradze

Twórczynie filmu

Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Lidia Duda, zaś za zdjęcia - Zuzanna Zachara-Hassairi.

Lidia Duda jest reżyserką i scenarzystką filmów dokumentalnych. Jej przedostatni film "Pisklaki" (2022) został uhonorowany Nagrodą Marco Zucchiego w sekcji Semaine de la critique na Festiwalu Filmowym w Locarno w 2022 roku, a także czterema nagrodami na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Jest dwukrotną zdobywczynią̨ Grand Prix na Krakow Film Festival za filmy "Herkules" (2005) i "Uwikłani" (2012), a także laureatką Grand Prix na festiwalach filmowych w: Chicago, Nowym Jorku, Houston, Stambule, Meksyku, Moskwie, Banff, Kantonie i Pradze. Lidia Duda jest także laureatką Nagrody Grand Press za "U nas w Pietraszach" (2002).

Zuzanna Zachara-Hassairi to wielokrotnie nagradzana autorka zdjęć́ do filmów dokumentalnych i fabularnych. Dwukrotna laureatka "Jantara" za najlepsze zdjęcia na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" (2019 i 2022). Została także nagrodzona na Festiwalu Filmowym Zsigmond Vilmos na Węgrzech (2021) oraz na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2019). Razem z Wojciechem Staroniem jest autorką zdjęć́ do nagrodzonego na 75. Festiwalu Filmowym w Locarno filmu Lidii Dudy "Pisklaki" (2022). Portal Culture.pl umieścił ją na liście dziesięciu najciekawszych operatorek i operatorów młodego pokolenia w Polsce.

Kryzys na granicy

Od sierpnia 2021 na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Zgodnie z raportami organizacji praw człowieka 116 osób uchodźczych zmarło podczas prób przekroczenia granic Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą. W sytuacji braku jakiejkolwiek państwowej opieki humanitarnej powstał oddolny system pomocy na granicy, dzięki któremu udzielono wsparcia ponad 25 tysiącom potrzebującym.

Polskie organizacje pozarządowe, wolontariusze, aktywiści i przedstawiciele lokalnych władz dostarczają osobom uchodźczym wodę, jedzenie, zapewniają pomoc medyczną i prawną. Działania te piętnowane są przez władze i instytucje rządowe oraz - wbrew obowiązującym przepisom - kryminalizowane.