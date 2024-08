Oddając hołd Alainowi Delonowi, ARTE.tv przypomina fascynującą karierę króla ekranów, który podbijał serca widzów od Moskwy po Los Angeles. Widzowie mają okazję przyjrzeć się w filmie "Alain Delon - człowiek legenda" jego złożonej, nie zawsze łatwej osobowości, którą zapamiętali ci, którzy skrzyżowali z nim swe losy.

Reklama

"Alain Delon - człowiek legenda"

W maju 2019 r. oddano hołd legendzie kina, Alainowi Delonowi, przyznając mu honorową Złotą Palmę. Była to nagroda za trwającą ponad 50 lat karierę i nieoceniony wkład w historię kina. Alain Delon już jako młody chłopak zwracał uwagę aparycją. Zadebiutował w 1957 r. w obrazie "Kiedy wmiesza się kobieta" Yves’a Allégreta, a jego kariera przyspieszyła w latach 60., m.in. dzięki "W pełnym słońcu" René Clémenta. W tym samym roku odniósł kolejny sukces, tym razem dzięki filmowi "Rocco i jego bracia" Luchina Viscontiego, gdzie wystąpił u boku swojej przyjaciółki Annie Girardot. Również w latach 60. Delon zagrał u Jacques’a Deraya w kultowym "Basenie" – tu pojawił się razem ze swoją dawną miłością i byłą narzeczoną Romy Schneider. Ogromnym sukcesem był też "Lampart" – kolejna współpraca z Viscontim, nagrodzona Złotą Palmą na festiwalu w Cannes w 1963 r.

Reklama

"Alain Delon - wywiad rzeka"

Przeszło dekadę temu na Festiwalu Filmowym w Locarno wielki francuski aktor Alain Delon spotkał się z publicznością, by odpowiedzieć na pytania o swoją długą i różnorodną karierę we Włoszech, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Podczas rozmowy, aktor opowiadał m.in. o swojej niechęci do kina współczesnego, o początkach kariery i powodach, dlaczego w ogóle ją rozpoczął oraz o gatunkach filmowych, w których czuje się najlepiej. Aktor przyznał, że nie jest miłośnikiem nowoczesnej twórczości. Według niego kino współczesne, w przeciwieństwie do tego tworzonego w ubiegłym stuleciu, nie pozwala marzyć, śnić i nie ma artystycznego zacięcia. Pokochał kino lat 60. czy 70., które skłoniło go do rozpoczęcia kariery aktora.

Według pogłosek, w trakcie pracy nad swoim pierwszym filmem miał okazję obejrzeć Sachę Guitry’ego w filmie "Deburau". Tak nim to wstrząsnęło, że, mimo braku wcześniejszego zainteresowania i wykształcenia, postanowił zostać aktorem i spróbować odmienić życie innych ludzi. O czym jeszcze opowiadał? Jakie smaczki z życia wyciągnęli od niego dziennikarze? Można się o tym przekonać, oglądając program pt. "Alain Delon - wywiad rzeka" w ARTE.tv

OBSERWUJ nas na WhatsApp