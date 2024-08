Nowy film kontrowersyjnego reżysera pojawi się w polskich kinach 18 października.

Kto występuje w filmie "3000 metrów nad ziemią"?

W thrillerze Mela Gibsona "3000 metrów nad ziemią" wystąpili Mark Wahlberg("Ted", "Dzień patriotów", "Max Payne"), Topher Grace("Cynicy i praktycy", "Przypływ wiary", "Strefa skażenia"), Michelle Dockery("Downton Abbey – Nowa epoka", "Anatomia skandalu", "Dżentelmeni") iMonib Abhat("Randki od święta", "Jestem taka piękna!").

O czym opowiada film "3000 metrów nad ziemią"?

Akcja rozgrywa się na pokładzie małego samolotu. Agentka Harris (Michelle Dockery) ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka (Topher Grace) na proces bossa mafii. Najszybszym i jak się wydaje najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski.

Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris, skuty kajdankami świadek i pilot Daryl Booth (Mark Wahlberg). Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają…

Kolejne filmowe projekty Mela Gibsona

Po dłuższym odpoczynku po realizacji "Przełęczy ocalonych" sprzed ośmiu lat Mel Gibson rzucił się w wir pracy i wygląda na to, że nie zamierza przestać. "3000 metrów nad ziemią" nie jest jedynym nowym projektem Gibsona-reżysera. Nie jest też najbardziej zaskakującym. Twórca rozpoczął już bowiem przygotowania do wyreżyserowania… sequela "Pasji". Od lat próbuje też doprowadzić do powstania "Zabójczej broni 5" i mimo że w międzyczasie zmarł reżyser oryginalnej tetralogii Richard Donner, producenci być może zdecydują się powierzyć reżyserię piątej części słynnego cyklu właśnie Gibsonowi.

Na dobre powrócił także Gibson-aktor. Ostatnio wystąpił w entuzjastycznie przyjętym serialu "Continental: W świecie Johna Wicka", gdzie wcielił się w bossa mafii. Dla odmiany zagrał także agenta policji w opartym na faktach kryminale "Cemitério", a na premierę czeka… horror familijny z jego udziałem, "Monster Summer".