Już od dziś Play oferuje swoim klientom dostęp do serwisu SkyShowtime.

Subskrypcja bez reklam

Klienci Play będą mieli możliwość subskrypcji planu Standard Plus (bez reklam) w serwisie SkyShowtime. Dodatkowo Play udostępni swoim klientom, którzy zdecydują się na wykupienie pakietu ze SkyShowtime, dwa kanały linearne - SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2.

Cieszymy się, że od dzisiaj klienci Play będą mogli korzystać z serwisu SkyShowtime, wybierając jeden z przygotowanych dla nich pakietów. Dzięki temu partnerstwu - naszemu pierwszemu w Polsce - z dumą poszerzamy naszą obecność w Europie Środkowo-Wschodniej - mówi Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

W Play stale rozwijamy nasze usługi dla domu, aby stworzyć najlepszą ofertę na polskim rynku. Wierzymy w wolność wyboru i chcemy dać naszym klientom najszerszy wybór treści telewizyjnych i wideo na żądanie tak, aby mogli zawsze znaleźć coś, co odpowiada ich potrzebom i nastrojowi. Partnerstwo ze SkyShowtime jest dla nas ważnym krokiem. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym operatorem w Polsce, który może zaoferować swoim abonentom łatwy dostęp do SkyShowtime i wprowadzić dwa nowe kanały premium do oferty. SkyShowtime wzbogaci także naszą Telewizję Nowej Generacji, która jest unikatowym rozwiązaniem na polskim rynku i pozwala użytkownikom nawet co miesiąc zmieniać platformy VOD oraz pakiety telewizyjne, z których korzystają w ramach abonamentu - dodaje Mikkel Noesgaard, CMO Play.

Wielkie hity SkyShowtime

SkyShowtime - jedyny serwis, w którym dostępnych jest wszystkich pięć sezonów globalnego hitu "Yellowstone" i jego spin-offy "1883" i "1923" - oferuje najlepszą światową rozrywkę, a także rosnącą liczbę uznanych lokalnych produkcji oryginalnych.

W ofercie SkyShowtime znajdują się kinowe hity, nowe i dostępne na wyłączność seriale oraz lokalne produkcje oryginalne, w tym: "Dżentelmen w Moskwie", "Niedaleko pada jabłko", "Aukcja", "Bob Marley: One Love", "Frasier", "HALO" (S1-2), "Knuckles", "Lioness", "Mayor of Kingstown" (S1-3), "Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Oppenheimer", "Przesilenie zimowe", "Psi Patrol: Wielki film", "Star Trek: Discovery" (S1-5), "The Family Stallone" (S1-2), "Tatuażysta z Auschwitz", "Trolle 3", "Tulsa King", "Warszawianka" czy "Wyfrunięci".

Widzowie mogą spodziewać się również nadchodzących polskich produkcji oryginalnych SkyShowtime, seriali "Langer" i "Śleboda".