Film będzie można oglądać w serwisie SkyShowtime już od 25 sierpnia.

O czym jest "Przesilenie zimowe"?

Film opowiada o zrzędliwym nauczycielu (Paul Giamatti) ze szkoły w Nowej Anglii, który podczas przerwy świątecznej jest zmuszony pozostać na kampusie, aby opiekować się garstką uczniów niemających gdzie się podziać. Nieoczekiwanie nawiązuje więź ze zbuntowanym studentem (debiutant Dominic Sessa) i szefową szkolnej kuchni (Da'Vine Joy Randolph), która właśnie straciła w Wietnamie syna.

Reklama

Paula Hunham (Paul Giamatti), powszechnie nielubiany przez studentów i wykładowców adiunkt historii starożytnej, utknął w Barton Academy z uczniami w wyniku kary za oblanie wysoko postawionego ucznia, którego ojciec niedawno ufundował szkolną salę gimnastyczną. Dzięki świątecznej dobroci serca jednego z ojców, barwna grupa chłopców pod opieką Hunhama wkrótce zostaje zredukowana do jednego: Angusa Tully'ego (Dominic Sessa). Angus jest inteligentnym, ale zbuntowanym młodym człowiekiem, który próbuje jak najlepiej poradzić sobie ze skomplikowanymi rodzinnymi problemami. Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph) to szkolna kucharka, której jedyny syn Curtis, niedawny absolwent Barton, zginął w Wietnamie. Pogrążona w żałobie Mary decyduje się pozostać w Barton na święta, ponieważ jest to ostatnie miejsce, w którym widziała syna. Pozostawiona w pustej szkole, pozornie niepasująca do siebie trójka znajduje w swoim towarzystwie przygody, nieszczęścia i wreszcie – namiastkę rodziny.

Kto stoi za filmem "Przesilenie zimowe"?

Reklama

"Przesilenie zimowe" powstało na podstawie scenariusza Davida Hemingsona ("Kitchen Confidential"), a wyreżyserował go zdobywca Oscara Alexander Payne ("Bezdroża", "Spadkobiercy").

Film został wyprodukowany przez Marka Johnsona ("Rain Man", "Breaking Bad"), nominowanego do Emmy Billa Blocka ("Halloween") i Hemingsona. Producentami wykonawczymi są Chris Stinson, Tom Williams, Andrew Golov i Thom Zadra.

Pozostali twórcy to m.in. montażysta Kevin Tent ("Spadkobiercy"), scenograf Ryan Warren Smith ("Wendy i Lucy", "Detektyw"), kostiumografka Wendy Chuck ("Schmidt", "Spadkobiercy"), nagrodzony Oscarem operator Eigil Bryld ("Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj") i kompozytor Mark Orton ("Nebraska").