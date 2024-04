Fani są zachwyceni trailerem. W komentarzach w serwisie YouTube doceniają pojawiający się w zwiastunie cover piosenki "What The World Needs Is Love", dynamikę między postaciami Lady Gagi a Joaquina Phoenixa i prognozują, że aktor dostanie za swój ponownie brawurowy występ kolejnego Oscara.

Musical z Jokerem

"Joker: Folie à deux" to rzeczywiście nietuzinkowe przedsięwzięcie. Kiedy reżyser i współscenarzysta oryginalnego filmu Todd Phillips zapowiedział realizację sequela swojego głośnego filmu, nikt nie przypuszczał, że tym razem twórca postawi na musical - a na plan zaprosi Lady Gagę.

Kluczowym wątkiem ma być romans między tytułowym bohaterem a Harley Qunn graną przez Gagę. Już na łamach komiksów oboje złoczyńców stawali się partnerami tak w zbrodni, jak w życiu prywatnym.

W obsadzie filmu znalazła się również ponownie Zazie Beetz, a także Brendan Gleeson i Catherine Keener.

Polska premiera "Joker: Folie à deux" zapowiadana jest na 4 października. Czy i tym razem "Joker" podbije nasz box office, przyciągając jak oryginał ponad milion widzów do kin, dopiero się przekonamy, niemniej tak ciepło przyjęty zwiastun to dobry prognostyk.