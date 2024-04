"Władca mroku". O czym jest film?

Główną bohaterką jest Rebecca Holland, która od niedawna mieszka i pracuje jako osoba duchowna w pewnym miasteczku. Kiedy jej córka Grace ginie podczas lokalnych dożynek, rozpoczynają się desperackie poszukiwania. Im bardziej zbliżają się one do odnalezienia dziewczynki, tym więcej tajemnic wyłania się z mrocznej przeszłości miasta…

"Władca mroku". Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada William Brent Bell, twórca głośnych horrorów "Sierota: Narodziny zła", "The Boy" i jego kontynuacja "Brahms: The Boy II". Scenariusz napisał Tom de Ville ("Uśpieni").

W obsadzie znaleźli się Tuppence Middleton ("Downton Abbey", "Mank"), Ralph Ineson ("Twórca", "Gra o tron") i Matt Stokoe ("Przeklęta", "Czarne lustro").

"Władca mroku". Pogańska mitologia

"Władca mroku" nawiązuje do tradycji horrorów folkowych, czyli przeżywających szczyt popularności w latach 70. filmów grozy osnutych wokół pogańskich wierzeń i obrzędów, jak choćby "Kult" Robina Hardy’ego.

Byłem oczarowany niepokojącą pogańską mitologią stworzoną przez scenarzystę Toma de Ville'a z pobudzającymi wyobraźnię obrazami, które podkreśliły dramat skupiony wokół tajemniczego zaginięcia dziecka głównej bohaterki. Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko można znaleźć tak dobrze napisany i intrygująco mroczny materiał na film. Tuż po przeczytaniu scenariusza, w głowie kłębiły mi się pomysły na to, jak go nakręcić i nie mogłem się doczekać, by to zrobić - mówi reżyser William Brent Bell.

"Władca mroku" to pełne grozy spojrzenie na to, jak społeczność może zostać zwrócona przeciwko sobie przez ślepą wiarę i przesądy. Myślę, że jest to coś, co w pewien sposób powinno głęboko rezonować z widzami - dodaje scenarzysta Tom de Ville.

"Władca mroku" trafi do regularnej dystrybucji kinowej 26 kwietnia, ale przedpremierowo będzie można obejrzeć film już 12 kwietnia podczas Maratonu Horrorów w kinach Helios.