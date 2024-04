"Diuna". Kultowa książka Herberta

Kultowa powieść sci-fi Franka Herberta została opublikowana na łamach prasy w latach 1964-1965. Historia tytułowej planety i jej losów jest zawarta w sześcioczęściowej serii "Kroniki Diuny". Po dziś dzień jest ona uważana za kluczową i jedną z najlepszych sag w tym gatunku.

Na planetę Arrakis, zwaną też Diuną, przybywa ród Atrydów pod dowództwem księcia Leo I. Została im podarowana w lenno, co doprowadziło do natarcia rodu Harkonnenów. Sprawowali oni wcześniej władzę nad Diuną, która jest jedynym we wszechświecie źródłem melanżu – magicznej substancji przedłużającej życie i umożliwiającej przewidywanie przyszłości. Każdemu z rodów uniwersum Diuny zależy na władzy nad planetą.

Głównym bohaterem pierwszej części jest syn Leo I, Paul. Nastolatek od dzieciństwa był przygotowany do przejęcia władzy nad spuścizną ojca. W wyniku ataku Harkonnenów ród Atrydów zostaje pokonany, a Leo I wzięty w niewolę i zabity. Osamotniony Paul wraz z matką lady Jessicą muszą uciekać w głąb pustyni. Dołączają do grupy Fremenów, koczowniczych wojowników, by razem pokonać Harkonnenów.

"Diuna". Od Lyncha do Villeneuve'a

Ekranizacji "Diuny" po raz pierwszy podjął się David Lynch w swoim charakterystycznym, onirycznym stylu. Jednak fani nie przyjęli takiej wersji z entuzjazmem. Film, który premierę miał w 1984 roku, okazał się finansową klapą, mimo udziału takich gwiazd jak Kyle MacLachan (w roli Paula), Francesca Annis (Lady Jessica) czy Sting (Feyd-Rautha Harkonnen).

Drugą próbę podjął kanadyjski reżyser Denis Villeneuve. Z ogromnym budżetem umożliwiającym realizację najbardziej kreatywnych pomysłów stworzył film, w których wszechświat Diuny zachwyca, wciąga i uzależnia jak melanż. Niesamowite krajobrazy, rola przyrody – czynniki ogromnie ważne w powieści – są tutaj uwypuklone na równi z bohaterami. W filmie, którego premiera odbyła się w 2021 roku, występuje gwiazdorska obsada: Timothée Chalamet (Paul), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (Leo I), Stellan Skarsgård (baron Vladimir Harkonnen), Josh Brolin (Gurney Halleck) czy Javier Bardem (Stilgard). Obraz przyciągnął do kin tłumy, na nowo przedstawiając uniwersum Diuny.

"Diuna: Część druga". Największy hit 2024

Decyzją reżysera fabuła została podzielona na dwa filmy. Finalna część miała premierę w lutym 2024 roku, ponownie gromadząc w kinach miliony widzów - jest to póki co najpopularniejszy film 2024 roku.

"Diuna: Część druga" jest bardziej dynamiczna niż pierwsza część, pełna walk, zwrotów akcji. Poza znaną już obsadą dołączyli do niej kolejni uznani i popularni aktorzy: Christopher Walken (Padyszach Imperator Szaddam IV), Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen) czy Florence Pugh (Księżniczka Irulana Corrino).

Za muzykę odpowiada jeden z najwybitniejszych kompozytorów, Hans Zimmer, który za ścieżkę do pierwszej części otrzymał Oscara. Film został już okrzyknięty przez krytyków jednym z największych dzieł gatunku sci-fi w historii.

"Diuna: Część druga". Gdzie i kiedy oglądać?

"Diuna: Część druga" będzie dostępna już od 16 kwietnia w serwisie PREMIERY CANAL+.

Ale to nie wszystko, bo na platformie będzie można znaleźć pierwszą "Diunę" (2021) Denisa Villeneuve'a oraz "Diunę" (1984) w reżyserii Davida Lyncha.