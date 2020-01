Gala wręczenia Oscarów zaplanowana jest na noc z 9 lutego na 10 lutego. Wtedy przekonamy się, czy "Boże ciało" pójdzie w ślady "Idy" i zdobędzie statuetkę. Konkurencja jest bardzo trudna, w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy za faworyta uważany jest "Parasite". Podobnie jak w ubiegłym roku, gala nie będzie miała prowadzących.

Aż 11 nominacji otrzymał film „Joker” Todda Philipsa. Po dziesięć szans na wygraną mają „1917”, „Irlandczyk” oraz „Pewnego razu w Hollywood”. Po sześć nominacji otrzymały „Parasite”, „Historia małżeńska” oraz „Jojo Rabbit”.

Wszyscy komentatorzy wskazują, że to bardzo wyrównane ogłoszenie i mimo, że "Joker" ma najwięcej szans, ciężko stwierdzić, że to ten film wygra rozdanie oscarowe.

Hollywood nie pogniewało się na filmy Netflixa. Łącznie otrzymały 20 nominacji, za co odpowiadają głównie "Historia małżeńska" oraz "Irlandczyk".

Z dwoma statuetkami z gali może wyjść Scarlett Johansson, która nominowana jest zarówno jako aktorka pierwszo-, jak i drugoplanowa, odpowiednio za role w filmach "Historia małżeńska" i "Jojo Rabbit".

Najlepszy film międzynarodowy

"Boże Ciało" (Polska)

"Honeyland" (Macedonia)

"Nędznicy" (Francja)

"Parasite" (Korea Południowa)

"Ból i blask" (Hiszpania)

Najlepszy film

"Le Mans '66"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

Reżyseria

Martin Scorsese, "Irlandczyk"

Todd Phillips, "Joker"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood"

Boong Joon Ho, "Parasite"

Aktor pierwszoplanowy

Antonio Banderas, "Ból i blask"

Leonardo DiCaprio, "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver, "Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "Dwóch papieży"

Aktorka pierwszoplanowa

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan, "Małe kobietki"

Charlize Theron, "Gorący temat"

Renée Zellweger, "Judy"

Aktor drugoplanowy

Tom Hanks, "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins, "Dwóch papieży"

Al Pacino, "Irlandczyk"

Joe Pesci, "Irlandczyk"

Brad Pitt, "Pewnego razu... w Hollywood"

Aktorka drugoplanowa

Kathy Bates, "Richard Jenkins"

Scarlett Johannson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Małe kobietki"

Laura Dern, "Historia małżeńska"

Margot Robbie, "Gorący temat"

Scenariusz oryginalny

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

Scenariusz adaptowany

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Dwóch papieży"

Film animowany

"Jak wytresować smoka 3"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Zdjęcia

"Irlandczyk"

"Joker"

"The Lighthouse"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Montaż

"Le Mans '66"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"

Krótkometrażowy film dokumentalny

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in the Warzone"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

Film dokumentalny

"American Factory"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"Honeyland"

Scenografia

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

Kostiumy

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Utwór muzyczny do filmu

"Toy Story 4"

"Rocketman"

"Breakthrough"

"Kraina lodu 2"

"Harriet"

Ścieżka dźwiękowa

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Efekty specjalne

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"1917"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Charakteryzacja

"Gorący temat"

"Joker"

"Judy"

"Maleficient: Mistress of Evil"

"1917"

Montaż dźwięku

"Ad Astra"

"Le Mans '66"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Dźwięk

"Le Mans '66"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Film krótkometrażowy

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors' Window"

"Saria"

"A Sister"

Krótkometrażowy film animowany

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"