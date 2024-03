Inne wielokrotnie nominowane tytuły to "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego" Mariusza Pujszo (9 nominacji), "Blef doskonały"Michała Węgrzyna (6 nominacji) i "Ślub doskonały" Nicka Morana (5 nominacji).

Węże 2024 przyznane zostaną w 13. kategoriach. Ogłoszenie werdyktów nastąpi 24 kwietnia w warszawskim klubie Rakieta.

Pełna lista nominacji

WIELKI WĄŻ

"Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego" (reż. Mariusz Pujszo, prod. Mariusz Pujszo, Consuela Pujszo) - za godny lepszej sprawy upór w kręceniu tej samej fabuły od ponad dwudziestu lat i fascynujący systematyczny regres twórczy

"Blef doskonały" (reż. Michał Węgrzyn, prod. Michał Nowak, Barbara Nowak, Michał Węgrzyn) - za nieudany blef, bezczelną próbę nabrania widza, że tak powinno wyglądać profesjonalne kino komercyjne

"Heaven in Hell" (reż. Tomasz Mandes, prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes) - za konsekwencję w odcinaniu kuponów od sukcesu "365 dni" i erotyczną opowieść o polskim wymiarze sprawiedliwości, która podniecić mogłaby chyba wyłącznie członków osławionej grupy "Kasta"

"Operacja Soulcatcher" (reż. Daniel Markowicz, prod. Daniel Markowicz, Mike Zawadzki) - za fascynującą próbę przeniesienia do współczesnego polskiego kina treści i jakości rodem w dzieł Eda Wooda

"The Palace" (reż. Roman Polański, prod. Luca Barbareschi, Jean-Lois Porchet, Marc Bloch, Wojciech Gostomczyk) - za obleśną, nieświeżą i przede wszystkim nieśmieszną satyrę, jaka nie przystoi Mistrzom Światowego Kina

"Pan Samochodzik i Templariusze" (reż. Antoni Nykowski, prod. Maciej Sojka, Jerzy Dzięgielewski, Roman Szczepanik, Paweł Heba) - za zepsucie filmowego samograja i zamienienie kultowych przygód Pana Samochodzika w imitujący przygody Bonda koszmarek może i na czterech kółkach, ale ewidentnie bez piątej klepki

"Pokusa" (reż. Maria Sadowska, prod. Daniel Markowicz) - za sztampowy sen o Warszawie i kolejną w polskim kinie, zupełnie niepotrzebną, fatalnie zrealizowaną i zagraną opowieść o słabości Polek do włoskich ogierów

"Poskromienie złośnicy 2, czyli wiele hałasu o nic" (reż. Filip Zylber, prod. Piotr Zygo, Jacek Stalewski) - za odwagę i umiejętności pozwalające nakręcić jeszcze gorszy film niż część pierwsza i ponowne zasłanianie się Szekspirem

"Radiostory" (reż. Maciej Hydr, prod. Sea Film) - za nieudolną próbę wywołania nostalgii za latami 90., która budzi jedynie pamięć o fatalnych próbach realizacji kina gatunkowego w czasach transformacji

"Ślub doskonały" (reż. Nick Moran, prod. Wojciech Pałys) - za idealne wręcz spartolenie idei farsy i namówienie zacnego aktorskiego grona do ekranowej kompromitacji

NAJGORSZA REŻYSERIA

Daniel Markowicz - "Operacja Soulcather"

Antoni Nykowski - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Mariusz Pujszo - "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego"

Maria Sadowska - "Pokusa"

Michał Węgrzyn - "Blef doskonały"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Dawid Kowalewicz - "Operacja Soulcatcher"

Michał Maruda, Łukasz Światowiec - "Cały ten seks"

Mariusz Pujszo - "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego"

Bartosz Sztybor - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Michał Węgrzyn - "Blef doskonały"

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mateusz Janicki - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Maciej Musiał - "Dzisiaj śpisz ze mną"

Mariusz Pujszo - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"

Mikołaj Roznerski - "Blef doskonały"

Rafał Zawierucha - "Opiekun"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Aleksandra Adamska - "Ślub doskonały"

Karolina Chapko - "Blef doskonały"

Helena Englert - "Pokusa"

Magdalena Lamparska - "Poskromienie złośnicy 2, czyli wiele hałasu o nic"

Katarzyna Sawczuk - "Heaven in Hell"

NAJGORSZY DUET

Roma Gąsiorowska & Maciej Musiał - "Dzisiaj śpisz ze mną"

Grzegorz Halama & Mariusz Pujszo - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"

Mateusz Janicki & samochód - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Magdalena Lamparska & Mikołaj Roznerski - "Poskromienie złośnicy 2, czyli wiele hałasu o nic"

Dawid Ogrodnik & alkohol - "Jedna dusza"



WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Magdalena Boczarska - "Heaven in Hell"

Sandra Drzymalska - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Piotr Głowacki - "Radiostory"

Dawid Ogrodnik - "Jedna dusza"

Adam Woronowicz - "Ślub doskonały"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

"Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego" (reż. Mariusz Pujszo, prod. Mariusz Pujszo, Consuela Pujszo)

"Pan Samochodzik i Templariusze" (reż. Antoni Nykowski, prod. Maciej Sojka, Jerzy Dzięgielewski, Roman Szczepanik, Paweł Heba)

"Porady na zdrady 2" (reż. Sara Bustamante-Drozdek, prod. Kazimierz Rozwałka)

"Poskromienie złośnicy 2, czyli wiele hałasu o nic" (reż. Filip Zylber, prod. Piotr Zygo, Jacek Stalewski)

"Różyczka 2" (reż. Jan Kidawa-Błoński, prod. Mariusz Łukomski)

KOMEDIA, KTÓRA NIE ŚMIESZY

"Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego" (reż. Mariusz Pujszo, prod. Mariusz Pujszo, Consuela Pujszo)

"Blef doskonały" (reż. Michał Węgrzyn, prod. Michał Nowak, Barbara Nowak, Michał Węgrzyn)

"The Palace" (reż Roman Polański, prod. Luca Barbareschi, Jean-Lois Porchet, Marc Bloch, Wojciech Gostomczyk)

"Pokolenie Ikea" (reż. Dawid Gral, prod. Monika Raj)

"Ślub doskonały" (reż. Nick Moran, prod. Wojciech Pałys)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Mariusz Pujszo coachuje filmowców - "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego"

Maciej Musiał tańczący z żelazkiem - "Dzisiaj śpisz ze mną"

Finałowe ujęcie - "The Palace"

Nowoczesne rozmowy harcerskie - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Pojedynek między Adamem Woronowiczem i Piotrem Głowackim - "Ślub doskonały"

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

Randomowe gubienie ostrości kamery - "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego"

Finałowy wybuch - "Operacja Soulchatcher"

Samochodzik - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Walka z powietrzem w latarni - "Pan Samochodzik i Templariusze"

Magdalena Boczarska grająca sama ze sobą jako matka i córka - "Różyczka 2"

NAJGORSZY PLAKAT

"Opiekun" (prod. Andrzej Sobczyk, Przemysław Wręźlewicz, Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka, dystr. Rafael Film)

"Radiostory" (prod. Sea Film, dystr. Mayfly)

"Ślicznotka. Początek" (prod. Krzysztof Bałtyk, dystr. Mówi Serwis)

"Teściowie 2" (prod. Michał Kwieciński, dystr. Next Film)

"Życie w błocie się złoci" (prod. Katarzyna Kujawińska, dystr. Galapagos Films)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU

"Demeter: Przebudzenie zła" - org. "The Last Voyage of Demeter" (dystr. Monolith Films)

"Forgotten Love" – org. "Znachor" (dyst. Netflix)

"Niebezpieczny kochanek" - org. "Cat Person" (dystr. Kino Świat)

"Podrabiani zakochani" – org. "Robots" (dystr. Best Film)

"Między nami żywiołami" – org. "Elemental" (dystr. Disney)