Premiery filmów "Diuna: Część druga", "Godzilla kontra Kong: Nowe Imperium" i "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" zostają przesunięte - pisze "New York Times". Filmy trafią do kin dopiero w przyszłym roku, mimo że tak bardzo wyczekiwana Diuna miała pojawić się w kinach w listopadzie.

Strajki aktorów uderzają w wytwórnie

Wszystko przez strajki aktorów i scenarzystów, którzy domagają się jasnych zasad wykorzystania AI do tworzenia treści, a także godziwych stawek za swoją pracę. Mimo, że filmy zostały już nakręcone, to aktorzy potrzebni są do promocji filmów na imprezach, a ze względu na protest, nie będzie to możliwe.

Organizatorzy protestów ustalili bowiem, że strajkujący nie mogą nie tylko grać, ale i promować swojej pracy, czyli brać udziału w oficjalnych premierach, pokazywać się na festiwalach, czy udzielać wywiadów. To zaś oznacza mniejszy rozgłos wokół filmów, a to przekłada się na mniej widzów i mniejsze wpływy z biletów.