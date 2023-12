"Diuna: Część druga". O czym będzie film?

Nowa odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta to wyczekiwana kontynuacja nagrodzonej sześcioma Oscarami "Diuny" z 2021 roku.

"Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

"Diuna: Część druga". Kto stoi za superprodukcją?

Wielkoekranowa epopej powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami, wśród których znaleźli się nominowany do Oscara Timothée Chalamet ("Wonka", "Tamte dni, tamte noce"), Zendaya ("Spider-Man: Bez drogi do domu", "Malcolm i Marie", "Euforia"), Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible – Dead Reckoning"), nominowany do Oscara Josh Brolin ("Avengers: Koniec gry", "Obywatel Milk"), nominowany do Oscara Austin Butler ("Elvis", "Pewnego razu… w Hollywood"), nominowana do Oscara Florence Pugh ("Czarna Wdowa", "Małe kobietki"), Dave Bautista (filmy z cyklu "Strażnicy galaktyki", "Thor: Miłość i grom"), nagrodzony Oscarem Christopher Walken ("Łowca jeleni", "Lakier do włosów"), Stephen McKinley Henderson ("Płoty", "Lady Bird"), Léa Seydoux (seria "James Bond", "Zbrodnie przeszłości") oraz Stellan Skarsgård (cykl "Mamma Mia!", "Avengers: Czas Ultrona"), nominowana do Oscara Charlotte Rampling ("45 lat", "Assassin's Creed") i laureat Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi").

Denis Villeneuve wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał we współpracy z Jonem Spaihtsem, opierając się na powieści Herberta. Producentami filmu są Mary Parent, Cale Boyter, Villeneuve, Tanya Lapointe i Patrick McCormick. Producentami wykonawczymi są Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt i Kim Herbert, zaś Kevin J. Anderson pełni funkcję konsultanta kreatywnego.

Villeneuve ponownie współpracuje z twórcami "Diuny": z nagrodzonym Oscarem operatorem Greigiem Fraserem, z nagrodzonym Oscarem scenografem Patrice'em Vermette'em, z nagrodzonym Oscarem montażystą Joe Walkerem, z nagrodzonym Oscarem specjalistą do spraw efektów wizualnych Paulem Lambertem i z nominowaną do Oscara projektantką kostiumów Jacqueline West. Laureat Oscara Hans Zimmer powtórnie skomponował podkład muzyczny.

"Diunę: Część drugą" kręcono w Budapeszcie, Abu Zabi, Jordanii i we Włoszech.

"Diuna: Część druga". Kiedy premiera?

Film ma mieć światową - w tym polską - premierę w kinach i kinach IMAX 1 marca 2024 roku.