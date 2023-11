Podano, że 118-dniowy strajk oficjalnie zakończy się w czwartek o godzinie 00:01.

Komitet negocjacyjny związku zatwierdził porozumienie jednomyślnie. Następnie w piątek umowa trafi do krajowego zarządu SAG-AFTRA do zatwierdzenia.

Będą podwyżki i ochrona

Obie strony spędziły ostatnie kilka dni na dopracowywaniu porozumienia, które przewiduje pierwszą w historii ochronę aktorów przed sztuczną inteligencją i historyczną podwyżkę wynagrodzeń. W ramach umowy większość minimalnych stawek wzrośnie o 7 procent, czyli o 2 procent więcej niż podwyżki otrzymane przez Writers Guild of America i Directors Guild of America.

Jak wynika z e-maila wysłanego do członków SAG-AFTRA, umowa obejmuje także „premię za uczestnictwo w streamingu”, a także podwyżkę składek emerytalnych i zdrowotnych. Związek podał, że całkowita wartość kontraktu przekracza 1 miliard dolarów.

"Zawarliśmy umowę, która umożliwi członkom SAG-AFTRA ze wszystkich kategorii budowanie trwałych karier" – oznajmił związek w e-mailu. "Wiele tysięcy wykonawców teraz i w przyszłości odniesie korzyści z tej pracy" - czytamy.

Umowa "nie jest idealna". Wrócą po więcej

Kevin E. West, członek komisji, powiedział, że po zatwierdzeniu umowy w sali komisji popłynęły „łzy wzruszenia i radości”.

- Ostateczne głosowanie było jednomyślne. To trudne do osiągnięcia – powiedział West przemawiając przed siedzibą związku. - Szczerze mówiąc, to były naprawdę długie dwa tygodnie - zaznaczył.

Powiedział, że ostateczna umowa „nie jest idealna – nic nie jest”, ale osiągnięcie takiego wyniku było „niezwykłym” osiągnięciem. Ben Whitehair, inny członek komisji, zaznaczył, że transakcja jest „ogromną wygraną” dla związku. - To niezwykle emocjonalne – powiedział. - Przeszliśmy do historii - cieszył się.

Powiedział, że związek zyskał „zmianę strukturalną” w zakresie wynagrodzeń na platformach streamingowych. Choć związek nie osiągnął wszystkiego, czego chciał, powiedział, że powróci po więcej podczas kolejnych negocjacji w 2026 roku.

- Kiedy wykonawcy zrozumieją, co udało im się osiągnąć, będą zachwyceni – powiedział Whitehair.

Mówi się, że pełne szczegóły zostaną ujawnione w piątek, po głosowaniu Zarządu Krajowego.

Dyrektor generalny Disneya ostrzega przed skutkami

W środowym wystąpieniu w CNBC dyrektor generalny Disneya Bob Iger ostrzegł, że skutki finansowe strajku staną się poważniejsze, jeśli porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte.

- Oczywiście chcielibyśmy spróbować zachować lato filmowe – powiedział Iger. - Cała branża jest na tym skupiona. Nie mamy na to zbyt wiele czasu - mówił.

To był historyczny strajk

Przypomnijmy, że większość produkcji telewizyjnych i filmowych została wstrzymana od czasu strajku scenarzystów, który wybuchł sześć miesięcy temu. Związek aktorów dołączył do nich podczas pikiet w połowie lipca, zamykając wszystkie niezależne produkcje filmowe, wyłączając niewielką ich liczbę.

Do tego roku najdłuższy strajk aktorów przeciwko wytwórniom telewizyjnym i filmowym trwał 95 dni w 1980 roku. Strajk z 2023 roku przyćmił ten wynik 17 października.