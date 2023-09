Reklama

11 500 członków ma czas do 9 października na oddanie głosu w sprawie proponowanej umowy.

Strajk scenarzystów

Scenarzyści filmowi i telewizyjni odeszli z pracy w maju po tym, jak nie udało im się osiągnąć porozumienia z największymi studiami jak Netflix, Walt Disney i Warner Bros Discovery.

Zgodnie z porozumieniem studia mają się spotykać z Gildią co najmniej dwa razy w roku, aby omówić plany wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwoju i produkcji filmów. Porozumienie nie zakazuje studiom wyraźnie używania sztucznej inteligencji do generowania treści. Scenarzyści mają jednak prawo wystąpić z pozwem, jeśli ich utwory zostaną wykorzystane do szkolenia sztucznej inteligencji.

Twórcy mogą zdecydować się na wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas tworzenia scenariuszy, ale firma nie może tego wymagać. Studia muszą także ujawnić autorowi, czy jakiekolwiek materiały zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Premie w streamingu

Wielkość personelu będzie ustalana na podstawie liczby odcinków w sezonie. Minimalne stawki wynagrodzeń wzrosną o ponad 12 proc. w ciągu trzech lat. Zwiększone będą także opłaty rezydualne za korzystanie z programów telewizyjnych i filmów poza USA, a za najpopularniejsze programy w serwisie streamingowym zostanie przyznana premia.

"Są to niezbędne zabezpieczenia, o których firmy powiedziały nam prosto w oczy, że NIGDY nam nie zapewnią. Ale dzięki naszej solidarności, ponieważ bez nas dosłownie nie mogą zarobić dolara, ugięli się, a potem złamali i dali nam to, na co zasługujemy. WYGRALIŚMY" – napisał na platformie X (dawny Twitter) Adam Conover, członek komitetu negocjacyjnego Gildii.

Dzienne i nocne talk show mogą powrócić na antenę. Bill Maher, gospodarz programu "Real Time" w HBO, powiedział w mediach społecznościowych, że od piątku wystąpi z nowymi odcinkami.

Strajk aktorów

Jak podkreśla AFP, nawet po zatwierdzeniu umowy scenarzystów Hollywood będzie dalekie od powrotu do normalności. Aktorzy reprezentowani przez związek SAG-AFTRA wciąż strajkują.

Rozwiązanie trwającego od połowy lipca konfliktu może zająć jeszcze kilka tygodni. Niektóre żądania SAG-AFTRA idą dalej niż przedstawione przez WGA.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski