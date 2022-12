Nominacje do Złotych Globów ogłoszono w mediach społecznościowych nagrody. Jak podano, w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny statuetka może trafić do: "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera (Niemcy), "Argentyny, 1985" Santiago Mitrego (Argentyna), "Blisko" Lukasa Dhonta (Belgia, Francja, Holandia), "Podejrzanej" Park Chan-wooka (Korea Południowa) lub "RRR" S.S. Rajamouli’ego (Indie).

"IO" bez nominacji

Tym samym z wyścigu po nagrodę odpadł "IO" Jerzego Skolimowskiego, obraz luźno nawiązujący do zaliczanego do klasyki kina francuskiego "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 r. Tytułowym bohaterem jest osiołek, który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (Sandra Drzymalska). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Opiekę nad nim sprawują m.in. kierowca tira (Mateusz Kościukiewicz) i włoski ksiądz (Lorenzo Zurzolo), który zabiera zwierzę do posiadłości hrabiny (Isabelle Huppert).

Współscenarzystką i współproducentką "IO" jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), a za montaż - Agnieszka Glińska.

Złote Globy 2022

Złote Globy to jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji. Statuetki, przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, zostaną wręczone po raz 80. 10 stycznia 2023 r.

Autorka: Daria Porycka