Amerykańska premiera „IO” odbędzie się na prestiżowym Festiwalu w Toronto już 13 września.

Film stał się sensacją festiwalu w Cannes, skąd wyjechał z Nagrodą Jury. Opowieść o nas samych, odbijających się w wilgotnych oczach pewnego osiołka, zachwyciła artystyczną brawurą i młodzieńczą energią, choć firmuje ją swoim nazwiskiem 84-letni mistrz europejskiego kina.

„IO” ma również szansę na Europejską Nagrodę Filmową, a we wrześniu powalczy o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film zostanie pokazany przedpremierowo od 9 do 18 września w ramach przeglądu Konfrontacje Filmowe, a do regularnej dystrybucji kinowej trafi 30 września.

„IO" w kinach od 30 września.