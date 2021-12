Nominacje do 79. Złotych Globów ogłoszono w poniedziałek w Beverly Hills w Kalifornii.

Faworytami w wyścigu po statuetki zostały "Belfast" Kennetha Branagha i "Psie pazury" Jane Campion. Każdy z tytułów otrzymał po siedem nominacji. Film Branagha ma szanse na statuetki w kategoriach: najlepszy film dramatyczny, reżyseria, scenariusz, piosenka, najlepsza aktorka drugoplanowa (Caitriona Balfe) oraz najlepszy aktor drugoplanowy (Ciaran Hinds i Jamie Dornan). Z kolei "Psie pazury" mogą zwyciężyć w kategoriach: najlepszy film dramatyczny, reżyseria, scenariusz, muzyka (Jonny Greenwood), najlepszy aktor w dramacie (Benedict Cumberbatch), aktorka drugoplanowa (Kirsten Dunst), aktor drugoplanowy (Kodi Smit-McPhee).

Po cztery nominacje powędrowały do filmów "Nie patrz w górę" Adama McKaya (w kategoriach najlepsza komedia lub musical, scenariusz, aktor w komedii lub musicalu - Leonardo DiCaprio, aktorka w komedii lub musicalu - Jennifer Lawrence) oraz "King Richard: Zwycięska rodzina" Reinaldo Marcusa Greena (za najlepszy film dramatyczny, piosenkę, a także dla najlepszego aktora w dramacie - Will Smith i aktorki drugoplanowej Aunjanue Ellis).Tyle samo szans na statuetki otrzymały "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona (w kategoriach najlepsza komedia lub musical, scenariusz, aktor w komedii lub musicalu - Cooper Hoffman i aktorka w komedii lub musicalu - Alana Haim) oraz "West Side Story" Stevena Spielberga (w kategoriach najlepsza komedia lub musical, reżyser, aktorka w komedii lub musicalu - Rachel Zegler i aktorka drugoplanowa - Ariana DeBose).

Nagroda dla najlepszej aktorki w dramacie może przypaść Olivii Colman ("Córka"), Jessice Chastain ("Oczy Tammy Faye"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Lady Gadze ("Dom Gucci") lub Kristen Stewart ("Spencer"). Z kolei najlepszym aktorem w dramacie - poza Cumberbatchem i Smithem - mogą zostać Mahershala Ali ("Łabędzi śpiew"), Javier Bardem ("Being the Ricardos") lub Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

Najlepszą aktorką drugoplanową - oprócz Dunst, Ellis, Balfe i Debose - może okazać się Ruth Negga ("Pomiędzy"). Z kolei grono nominowanych w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy dopełniają: Ben Affleck ("Bar dobrych ludzi") i Troy Kotsur ("CODA").

Film nieanglojęzyczny

W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny nominacji nie otrzymał "Mistrz" Macieja Barczewskiego. To historia inspirowana życiem pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego, który podczas II wojny światowej walczył o życie w obozowych ringach. Z rywalizacji o Złoty Glob w tej kategorii odpadła również islandzko-szwedzko-polska koprodukcja "Lamb" Valdimara Johannssona z Noomi Rapace w roli głównej. O statuetkę powalczą natomiast: "Compartment No. 6" Juho Kuosmanena, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "The Hand of God" Paolo Sorrentino, "Bohater" Asghara Farhadiego oraz "Matki równoległe" Pedro Almodovara.

Złote Globy to jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji. Statuetki, przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, zostaną wręczone po raz 79. 9 stycznia 2022 r.