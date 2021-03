KINO

W głównej kategorii aktorskiej doszło do sensacyjnej niespodzianki. Andra Day portretująca Billie Holiday w dramacie biograficznym "The United States Vs. Billie Holiday" pokonała faworyzowaną Frances McDormand, gwiazdę "Nomadlandu". Za to autorka tego filmu, Chloé Zhao, przeszła do historii jako pierwsza w historii reżyserka pochodzenia azjatyckiego doceniona Złotym Globem.

Azjaci triumfowali także w kategorii filmów obcojęzycznych, w której zwyciężył... amerykański "Minari" o koreańskiej rodzinie próbującej ułożyć sobie życie w USA.

Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał pośmiertnie zmarły w zeszłym roku Chadwick Boseman za kreację muzyka bluesowego w "Ma Rainey: Matka bluesa". Przemowa wdowy po aktorze należała do najbardziej emocjonujących podczas całej uroczystości.

TELEWIZJA

W kategoriach telewizyjnych niezrównany okazał się "The Crown". Poza statuetką dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał również trzy wyróżnienia aktorskie: dla Emmy Corin za rolę księżnej Diany, Josha O'Connora za rolę księcia Karola i Gillian Anderson wcielającej się w Margaret Thatcher.

Za najlepszy mini-serial uznano z kolei "Gambit królowej", nagradzając również Anyę Taylor-Joy za rolę mistrzyni szachowej.

Tegoroczna gala miała bardzo specyficzny przebieg, wymuszony przez pandemię. Gwiazdy stawiły się licznie, ale tylko po to, aby wręczyć nagrody. Nominowani zostali bowiem w domach, zaś przy stolikach siedzieli statyści, oklaskujący celebrytów pojawiających się na scenie. Spośród nagrodzonych po odbiór nagrody osobiście stawiła się jedynie Jane Fonda, jednak legenda kina wiedziała wcześniej, że zostanie wyróżniona za całokształt twórczości.

Pełna lista laureatów:

NAJLEPSZY FILM - DRAMAT "Nomadland"

NAJLEPSZA AKTORKA W DRAMACIE Andra Day "The United States Vs. Billie Holiday"

NAJLEPSZY AKTOR W DRAMACIE Chadwick Boseman "Ma Rainey: Matka bluesa"

NAJLEPSZY FILM - KOMEDIA/MUSICAL "Kolejny film o Boracie"

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII/MUSICALU Rosamund Pike "O wszystko zadbam"

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII/MUSICALU Sacha Baron Cohen "Kolejny film o Boracie"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE Jodie Foster "The Mauritanian"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE Daniel Kaluuya "Judas And The Black Messiah"

NAJLEPSZA REŻYSERIA Chloé Zhao "Nomadland"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ Aaron Sorkin "Proces siódemki z Chicago"

NAJLEPSZA MUZYKA Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste "Co w duszy gra"

NAJLEPSZA PIOSENKA “Io Sì (Seen)” - "Życie przed sobą"

NAJLEPSZA ANIMACJA "Co w duszy gra"

NAJLEPSZY FILM OBCOJĘZYCZNY "Minari"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY "The Crown"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM Emma Corrin "The Crown"

NAJLEPSZA AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM Josh O'Connor "The Crown"

NAJLEPSZY SERIAL – KOMEDIA/MUSICAL "Schitt's Creek"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU - KOMEDIA/MUSICAL Catherine O'Hara "Schitt's Creek"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU – KOMEDIA/MUSICAL Jason Sudeikis "Ted Lasso"

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY "Gambit królowej"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Anya Taylor-Joy "Gambit królowej"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Mark Ruffalo "To wiem na pewno"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU TELEWIZYJNYM Gillian Anderson "The Crown"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU TELEWIZYJNYM, SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM John Boyega "Mały topór"

NAGRODA IM. CECILA B. DEMILLE’A Jane Fonda

NAGRODA IM. CAROL BURNETT Norman Lear