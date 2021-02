Nominacje w najważniejszych kategoriach ogłosiły w Los Angeles aktorki Sarah Jessica Parker i Taraji Penda Henson. W kategorii najlepszy film zagraniczny o statuetkę rywalzować będą "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Życie przed sobą" Edoardo Pontiego, "Minari" Lee Isaaca Chunga, "Płacząca kobieta" Jayro Bustamantego i "My dwie" Filippo Meneghettiego.

Nominacji nie otrzymała "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy. Najnowszy film twórcy nominowanego w ub.r. do Oscara "Bożego Ciała" opowiada o pochodzącym z biednej rodziny studencie prawa, który zostaje wyrzucony z uczelni i zataja ten fakt przed pomagającymi mu finansowo zamożnymi znajomymi. Kłamstwo wychodzi w końcu na jaw, znajomi tracą zaufanie do chłopaka, a on postanawia się na nich zemścić. Kiedy dostaje pracę w agencji reklamowej i zyskuje dostęp do najnowszego sprzętu, zaczyna ich podsłuchiwać. Tytułową rolę zagrał Maciej Musiałowski. Obok niego w obsadzie znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Vanessa Aleksander.

Z wyścigu o Złoty Glob odpadł również polski kandydat do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. To opowieść o mieszkającym w Polsce Ukraińcu, który - pracując jako masażysta - odwiedza aspirujących do klasy średniej mieszkańców podwarszawskich miejscowości i zostaje wtajemniczony w ich problemy i obawy. Występują w niej m.in. Alec Utgoff, Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska i Weronika Rosati.

Do Złotych Globów zgłoszony był również czeski kandydat do Oscara "Szarlatan" Agnieszki Holland. Film został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska (w tej roli Ivan Trojan), u którego leczyli się m.in. pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk, kompozytor Josef Bohuslav Foerster oraz komunistyczny działacz, powojenny prezydent Czechosłowacji Antonín Zápotocký.

W tym roku Złote Globy, jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji, zostaną wręczone po raz 78. Laureatów poznamy 28 lutego podczas wirtualnej gali, która odbędzie się w Los Angeles.