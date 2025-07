Romans SF "Another End" jest już dostępny dla abonentów platformy CANAL+ online.

Kto stoi za filmem?

"Another End" to brytyjsko-francusko-włoska koprodukcja, nakręcona przez włoskiego reżysera Piera Messinę ("Suburra", "Oczekiwanie"), który jest również współautorem scenariusza, obok Giacoma Bendottiego ("Drań", "Oczekiwanie"), Valentiny Gaddi ("Bang Bang Baby", "Wszystkie go pragną") i Sebastiana Melloniego ("Bang Bang Baby").

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra Gael García Bernal ("Dzienniki motocyklowe", "Amores perros", "I twoją matkę też"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie", "Armand", "Inny człowiek"), Bérénice Bejo ("Artysta", "Przeszłość", "Obłędny rycerz") i Olivia Williams ("Autor widmo", "Była sobie dziewczyna", "Szósty zmysł").

O czym jest film?

Czy śmierć to naprawdę koniec? Twórcy tego filmu, którego akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, dowodzą, że wcale nie. Sal (w tej roli Gael García Bernal), pogrążony w smutku po utracie ukochanej, daje namówić się na eksperyment – świadomość kobiety zostaje przywrócona w ciele innej osoby. Mężczyzna odkrywa, że jest w stanie nawiązać kontakt z Zoe (zjawiskowa Renate Reinsve) na zupełnie innym poziomie, niż przed jej śmiercią.

"Another End" podzielił krytyków, ale nawet wśród nich znalazł swoich entuzjastów. "Romans science fiction o żałobie. Genialny aktorsko, daje do myślenia" – pisał Marcin Radomski z KINOrozmowy.

"Porusza, gdy skupia się na żałobie, potyka się o własne nogi, gdy próbuje być niepokojącą wizją przyszłości" – zauważała Justyna Miś z Interii, wskazując źródło "niespełnienia" filmu.