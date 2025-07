Serial "Dzikość" ("Untamed") pojawił się na platformie Netflix 17 lipca i od tej pory pozostaje numerem jeden w zdecydowanej większości krajów, gdzie serwis jest dostępny, od Polski po USA.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem serialu "Dzikość" jest agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje australijski gwiazdor Eric Bana ("Chopper", "Monachium", "Troja"), a partnerują mu wybitny Nowozelandczyk – Sam Neill ("Park Jurajski", "Dzikie łowy", "Peaky Blinders"), ikona amerykańskiego kina niezależnego – Rosemarie DeWitt ("Rachel wychodzi za mąż", "Siostra twojej siostry", "La La Land") oraz młoda gwiazda Lily Santiago ("Lackawanna Blues", "Vineyards").

Kto stoi za serialem?

Serial "Dzikość" został wymyślony i napisany przez Elle Smith ("Córka króla moczarów") i Marka L. Smitha ("Córka króla moczarów", "Świt Ameryki", "Zjawa"). Za kamerą sześcioodcinkowej produkcji stanęło trzech znakomitych reżyserów, z których każdy nakręcił po dwa odcinki – Thomas Bezucha ("Fargo", "Prawo krwi", "Rodzinny dom wariatów"), Neasa Hardiman ("My mieliśmy szczęście", "Happy Valley", "Jessica Jones") i Nick Murphy ("Szpieg wśród przyjaciół", "Szepty", "Tysiąc ciosów").

Półka wyżej od reszty

"Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejny typowy kryminał policyjny. Ale to, co stawia go półkę wyżej od wszystkich thrillerów, jakie Netflix zaoferował w tym roku, to pomysłowa sceneria i perfekcyjnie zharmonizowana obsada" – pisze Rebecca Cook w brytyjskim dzienniku "Metro".

"To konwencjonalny pomysł, ale Bana i Santiago całkiem dobrze się uzupełniają, a zagadka jest nieco bardziej dopracowana niż zwykle w przypadku Netflixa" – pisze Mike Hale w "New York Timesie"

Na portalu Rotten Tomatoes serial ocenia pozytywnie 78 proc. krytyków i 80 proc. widzów.