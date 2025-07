"Amator" jest dostępny od 17 lipca na platformie Disney+.

Wypożyczenie

Thriller akcji "Amator" już pod koniec czerwca, po dwóch miesiącach od premiery w kinach, trafił do sprzedaży cyfrowej w cenie 49,99 zł w serwisach takich jak Prime Video, Premiery CANAL+, iTunes Store, MEGOGO, Player i Rakuten TV, gdzie od razu zameldował się na 1. miejscu listy przebojów.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował James Hawes ("Jedno życie", "Kulawe konie", "Czarne lustro") według scenariusza Kena Nolana ("Helikopter w ogniu", "Tylko dla odważnych", "Transformers: Ostatni rycerz") i Gary'ego Spinelliego ("Barry Seal: Król przemytu", "Uwięzieni", Impulse") na podstawie bestsellerowej powieści Roberta Littella.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się zdobywca Oscara Rami Malek ("Bohemian Rhapsody", "Oppenheimer", "Amsterdam"), Rachel Brosnahan ("Wspaniała pan Maisel", "Twoja kobieta", "Superman"), Jon Bernthal ("Księgowy", "Furia", "Punisher"), Holt McCallany ("Mindhunter", "Podziemny krąg", "Skazany"), Julianne Nicholson ("Blondynka", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Paradise"), Michael Stuhlbarg ("Poważny człowiek", "Tamte dni, tamte noce", "Kształt wody") oraz nominowany do Oscara Laurence Fishburne ("Matrix", "Contagion: Epidemia strachu", "Rzeka tajemnic").

O czym jest film?

Żona cichego i spokojnego kryptologa (w tej roli Rami Malek), pracującego dla CIA, ginie w czasie służbowej podróży do Londynu. Gdy system zawodzi, mężczyzna postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rozwikłać zagadkę śmierci ukochanej. W trakcie natrafia na informacje, które powinny pozostać tajne, narażając się przy tym najpoważniejszym osobom w strukturach agencji. Bohater nie cofnie się jednak przed niczym, by dowieść sprawiedliwości i wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, by przechytrzyć CIA i inne służby, i dowiedzieć się prawdy.

"Amator" przy 60-milionowym budżecie wyciągnął z kinowych kas na całym świecie 100 milionów dolarów. Krytykom spodobał się średnio (61 proc. pozytywnych recenzji na RottenTomatoes, średnia ocen 5.0 na Filmwebie), za to znacznie bardziej widzom (88 proc. na RT).